Karabach-Konflikt : Armeniens Wut und Russlands Ohnmacht

Am Donnerstag währte die aserbaidschanische Blockade des Latschin-Korridors, der Versorgungsroute zwischen der Republik Armenien und Nagornyj Karabach, schon einen Monat. Für die Betroffenen in der mehrheitlich von Armeniern bewohnten, aber zu Aserbaidschan gehörenden Region bedeutet sie auseinandergerissene Familien wie auch Mangel an Essen und Medikamenten. Während die Versorgungslage für die Karabach-Armenier immer dramatischer wird, mehren sich die Spannungen zwischen der Regierung in Eriwan und dem Kreml, auf den die Armenier seit der jüngsten großen Eskalation des Kriegs mit Aserbaidschan im Herbst 2020 mehr denn je angewiesen wären.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Russische Friedenstruppen sichern die Teile von Nagornyj Karabach, die nach den damaligen aserbaidschanischen Geländegewinnen noch unter armenischer Kontrolle blieben. Auch den Latschin-Korridor. Doch Moskaus Friedenstruppen tun, so denken viele Armenier, nichts gegen die Aserbaidschaner, die Nagornyj Karabach seit dem 12. Dezember von der Republik Armenien abschneiden.