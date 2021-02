Verlierertypen und Extremisten : Wer war der Mob, der das Kapitol stürmte?

Etwa 250 Trump-Anhänger sind bislang verhaftet worden, weil sie am 6. Januar in das Kapitol eingedrungen sind. Die einen werden wegen Hausfriedensbruchs, andere als Inlandsterroristen verfolgt. Und noch immer fahndet das FBI nach Verdächtigen.

Der Impeachment-Prozess gegen Donald Trump ist zu Ende, aber er war nur ein Anfang. Die Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar und ihrer Vorgeschichte wird die Amerikaner noch lange beschäftigen. Eine unabhängige Untersuchungskommission soll die Erstürmung untersuchen. Das kündigte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi am Montag an. Im Kongress hatten zuvor Politiker beider Parteien die Einsetzung einer solchen Kommission gefordert. „Was war vorher bekannt? Wer wusste was? Und seit wann?“, fragte etwa Bill Cassidy. Er ist einer der sieben Republikaner, die für eine Verurteilung Trumps stimmten. Er verlangt eine vollständige Untersuchung: Alles müsse geklärt werden.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Auch Chris Coons, ein demokratischer Senator aus Delaware und Vertrauter von Präsident Joe Biden, bekräftigte: Um das Kapitol künftig zu sichern, bedürfe es eines Untersuchungsgremiums nach dem Vorbild der unabhängigen Kommission, welche die Terroranschläge vom 11. September 2001 durchleuchtete. Sogar der Republikaner Lindsey Graham, der den Demokraten vorwirft, mit dem Impeachment den Rechtsstaat angegriffen zu haben, spricht sich für eine solche Kommission aus.