Kanzler Scholz in China : Eine Reise in ein abgeschottetes Land

In Berlin ist es noch tief in der Nacht, als die Kanzlermaschine bei Sonnenschein in Peking landet. Der erste Mensch, den der Pilot der Bundesluftwaffe am Boden in Peking sieht, ist ein Fluglotse im weißen Ganzkörper-Plastikanzug mit Schutzbrille und Covid-Maske. Während eine Ehrengarde der chinesischen Volksbefreiungsarmee auf den vorderen Teil des Flugzeugs zumarschiert, rasen zwei Busse vor die hintere Gangway. Es sind mobile Covid-Teststationen, in denen sich die Mitglieder der Delegation testen lassen müssen. Nur Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Umfeld dürfen den PCR-Test von mitfliegenden deutschen Ärzten durchführen lassen, während Chinesen in Hazmat-Anzügen zuschauen. „Dabai“ werden sie in China genannt, die großen Weißen.

Die „Dabai“ sind die ständigen Begleiter der kürzesten Reise eines Bundeskanzlers nach China in der deutschen Geschichte. Es ist ein Besuch in einem abgeschotteten Land, das weiter verbissen an seiner Null-Covid-Strategie festhält und sich auch politisch und wirtschaftlich zunehmend vom Westen isoliert. Kaum mehr als dreißig Stunden dauert der Trip insgesamt, bei weniger als zwölf Stunden Aufenthalt in Peking.

Wegen der strengen Corona-Bestimmungen fliegt die deutsche Crew mit dem Airbus A340 gleich weiter nach Südkorea, damit die Piloten nach der Landung nicht in die vorgeschriebene Quarantäne gehen müssen. An Bord nehmen sie auch das ein oder andere Mobiltelefon mit, das nicht in chinesische Spionagefelder gelangen soll. Am Freitagabend werden der Kanzler und seine Delegation von Seoul aus dann wieder eingesammelt.

Scholz steht unter Druck

So kurz der Aufenthalt in China ist, so schwer lastet der Druck auf Scholz. In der eigenen Koalition, bei den europäischen Partnern und in Washington wird die Reise mit Skepsis verfolgt. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Peking nach Xi Jinpings Machtdemonstration auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei besucht. Scholz lässt betonen, dass es vorab eine enge Abstimmung mit den Verbündeten gegeben habe, vor allem mit Frankreich und Amerika. Kritisiert wird vor allem der Zeitpunkt, nicht das Gespräch mit Xi Jinping. Alle Seiten sind sich einig, dass es angesichts der Machtkonzentration in Xis Händen wichtig ist, einen direkten Kanal zu ihm aufrechtzuerhalten.

Niemand weiß, ob die Gefolgsleute, mit denen er sich umgibt, ihm unliebsame Botschaften übermitteln. Zu Beginn des Gesprächs mit Scholz pocht Xi am Freitag auf „gegenseitigen Respekt und die Suche nach Gemeinsamkeiten trotz Differenzen“. Als „einflussreiche Mächte“ sollten China und Deutschland „in Zeiten des Wandels und des Chaos“ zusammenarbeiten.

Seine erste Chinareise als Kanzler unternimmt Scholz in einer weltpolitisch höchst angespannten Lage, wie er selbst am Freitag betont. China hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bis heute nicht verurteilt. Die Amerikaner gehen zunehmend auf Konfrontationskurs mit Peking, das wiederum den militärischen Druck auf Taiwan verschärft hat.

Die größte Gefahr im Verzug sieht Berlin derzeit in der nuklearen Drohkulisse Moskaus. Eine weitere Eskalation in der Ukraine schließt niemand mehr aus, und dazu will Scholz jetzt auf Xi einwirken. Er hofft, dass dieser seinen Einfluss auf Putin geltend macht. Eine stete Erinnerung an Putins Krieg ist auch der Umweg, den das Regierungsflugzeug auf dem Flug von Berlin nach Peking nehmen muss: Der russische Luftraum ist für die Deutschen gesperrt.

Kritik an Mitnahme der Wirtschaftsdelegation

Scholz betont zu Beginn seines Treffens mit Xi die Gefahren des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Gleichzeitig erinnert er an seine früheren Treffen mit Xi als Hamburger Bürgermeister und als Finanzminister, an die guten Kontakte. In seiner Eingangsrede der Begegnung mit Xi, bei der die Presse nicht dabei sein darf, drückt Scholz seine Hoffnung aus, die „wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln“.