„Treffen Sie niemanden“ : Kanzler Kurz verkündet harten Lockdown für Österreich

Weil der schwächere Lockdown, der seit Anfang November gilt, nicht wirksam genug ist, kommt in Österreich von Dienstag an ein harter Lockdown. Der Handel schließt weitgehend, in den Schulen wird es keinen Regelunterricht geben, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien. „Bleiben Sie bitte so gut es geht zuhause“, appellierte daher Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an die Bevölkerung.

Von Dienstag an ist auch das Verlassen des privaten Wohnraums nur aus triftigen Gründen wie Grundbedürfnissen, der Arbeit, der Hilfe etwa für Angehörige und zur Erholung im Freien erlaubt. „Auch wenn sich niemand einen zweiten Lockdown wünscht, so ist der zweite Lockdown das einzige Mittel, von dem wir verlässlich wissen, dass es funktioniert“, sagte Kurz. Die Ausgangsregeln müssen alle zehn Tage vom Hauptausschuss des Parlaments neu genehmigt werden. Die neuen Einschränkungen sollen vorerst bis zum 6. Dezember Bestand haben.

Offen bleiben Geschäfte für die Deckung des täglichen Bedarfs, etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken. Schulen stellen auf Fernunterricht um und bieten wie auch Kindergärten Betreuung bei Bedarf. Private Treffen sind auf einzelne engste Angehörige oder Bezugspersonen beschränkt. „Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist: Treffen Sie niemanden! Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel“, sagte Kurz. Das Ziel sei, am 7. Dezember Schulen und Handel wieder öffnen zu können.

Schon seit dem 3. November sind in Österreich die Gastronomie, der Tourismus sowie Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Ausgangsbeschränkungen galten bisher von 20 bis 6 Uhr. Die Infektionszahlen sind seit Anfang November zunächst weiter gestiegen, am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 554,2. Mediziner befürchten einen Zusammenbruch der Intensivversorgung.