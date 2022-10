Nach Johnson und Brexit : Kann Sunak die Tories wieder einen?

Als der nächste britische Premierminister vor dem jubelnden Parteivolk im Tory-Hauptquartier auftrat, be­gann er mit einer etwas sonderbar wirkenden Hommage an Liz Truss. Natürlich gehört es sich in einer Partei, erst recht wenn es Brücken zu bauen gilt, dass dem Vorgänger für den Dienst an der Nation gedankt wird. Aber der Einzige, der Truss etwas zu verdanken hat, ist vermutlich Sunak selber. Ohne ihren Rücktritt nach weniger als 50 Tagen im Amt, in denen nicht viel mehr als wirtschaftlicher Schaden für das Land entstand, wäre er nicht an der Spitze der Partei gelandet.

Sunak gab sich leiser als sonst, weniger auftrumpfend. Mit „Integrität und Demut” werde er das Land führen, das vor „grundsätzlichen wirtschaftlichen He­rausforderungen” stehe. Großbritannien zu regieren sei „das Privileg meines Lebens”, sagte er und bezeichnete es als seine vordringlichste Aufgabe, „Einigkeit und Stabilität” wiederherzustellen. Vor seiner kurzen Rede, in einem Ge­spräch mit Abgeordneten, soll er sich deutlicher ausgedrückt haben: Die To­ries stünden „vor der Wahl, sich zu einigen oder zu sterben“.

Am Ende war es ganz schnell gegangen mit der Nachfolgeentscheidung. Schon vor der Mittagszeit hatte Sunak mehr als die Hälfte der Tory-Abgeordneten auf seiner Seite gehabt. Im Lager von Penny Mordaunt wurde zu diesem Zeitpunkt weiterhin behauptet, auch die eigene Kandidatin würde noch rechtzeitig zum Bewerbungsfristende die nötigen 100 Nominierungen erreichen. Doch als der erste prominente Unterstützer Mordaunt aufrief, im Interesse der Partei und des Landes aus dem Rennen zu steigen, war es um sie geschehen. Sie gab auf, und Graham Brady, der große Dauerorganisator parteiinterner Führungswechsel, verkündete nur fünf Minuten später im Saal des „1922 Komitee“: „Ich kann bestätigen, dass wir eine Nominierung erhalten haben. Rishi Sunak ist der neue gewählte Führer der Konservativen Partei.“

Warum sich Johnson zurückzog

Die Partei wieder zusammenführen und die wirtschaftliche Lage stabilisieren – das sind die beiden Aufgaben, welche auch die Fraktion an den neuen Regierungschef stellt. Aber kann er sie meistern? Nach vier quälenden Nachfolgeschlachten in nur sechseinhalb Jahren wird die traditionsreiche Konservative Partei von vielen als „unregierbar“ beschrieben. Zu viele Blessuren haben die innerparteilichen Kämpfe geschlagen, zu viel böses Blut fließt in den Adern der Partei.

Das hatte am Ende wohl auch Johnson gesehen, als er am Sonntagabend seinen Rückzug bekannt gab. Natürlich unterstellen ihm seine Gegner, dass er nicht aus Einsicht aufgab, sondern weil ihm die nötige Unterstützung fehlte, um überhaupt antreten zu können. Ob er tatsächlich von 102 Abgeordneten nominiert worden war, wie es in seinem Lager heißt, ist umstritten. Ein Bluff ist bei Johnson nie auszuschließen, auch wenn der Abgeordnete Michael Fabricant versicherte, die Zahl sei ihm im „1922 Komitee“ bestätigt worden. In jedem Fall spricht vieles dafür, dass Johnson die Unmöglichkeit einer erfolgreichen Mission erkannt hat.