Militäreinsatz im Sahel: Kann in Niger gelingen, was in Mali gescheitert ist?

Militäreinsatz im Sahel

Kann in Niger gelingen, was in Mali gescheitert ist?

Von Franca Wittenbrink, Niamey, Ouallam, Rafa

Die Menschen fliehen vor Terror und Gewalt, und doch gilt Niger als Stabilitätsanker in der Region. Kann der Sahel von hier aus befriedet werden? Vor Ort zeigt sich: Die Herausforderungen sind groß.