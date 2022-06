EU-Gipfel in Brüssel : Gegen Putins Anspruch

Mit dem Kandidatenstatus für die Ukraine entscheidet sich die EU dafür, ihr Modell auch in Osteuropa durchzusetzen. Mitglied wird die Ukraine trotzdem nicht so bald.

Kundgebung für die Ukraine vor dem EU-Parlament in Brüssel am 23. Juni Bild: Reuters

Auf die Erweiterung der EU lässt sich auf zwei Arten blicken. Die erste sind die vertraglichen Vorgaben. Jeder Staat in Europa kann Mitglied werden, aber er muss eine ganze Reihe von politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. Ein Land kann nicht beitreten, wie es ist; erforderlich ist eine Reform an Haupt und Gliedern. In der Praxis kommt das einer Neugründung des jeweiligen Staates recht nahe.

Der andere Blick ist politisch, und er war schon immer ein wichtiger Faktor in der Geschichte der europäischen Einigung. Sie ist kein technokratischer Prozess, sie wurde von der Vorstellung angetrieben, wie Europas Ordnung aussehen sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es da vor allem um die Aussöhnung Westeuropas. Nach dem Kalten Krieg kam das Ziel hinzu, Ostmitteleuropa in das freiheitliche Lager einzugliedern, das sich gegen den Kommunismus durchgesetzt hatte. Heute ist fast vergessen, dass es vor allem Deutschland war, das diesen Schritt wollte. Die Aufnahme Polens, der Tschechischen Republik und anderer Länder sollte in Richtung Osten herstellen, was im Westen schon selbstverständlich war: ein Umfeld aus Kooperation und Stabilität.

Geopolitische Gründe

Dass die Ukraine jetzt den Kandidatenstatus erhalten hat, fällt vor allem in die zweite Kategorie. Es mag Fortschritte gegeben haben auf dem langen Weg des Landes zu Rechtsstaatlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, aber ausschlaggebend waren für den Europäischen Rat erkennbar geopolitische Gründe. Die EU gewährt der Ukraine, die seit so vielen Jahren Anschluss an den Westen sucht, angesichts des russischen Überfalls den ersten kleinen Schritt in Richtung EU-Mitgliedschaft. Das ist erst einmal nur symbolisch, hilft dem Land aber aus dem prekären Zwischenraum in Osteuropa, auf den Putin seit Langem Anspruch erhebt.

Er hat behauptet, dass er dagegen gar nichts habe, was man ihm genauso wenig glauben sollte wie vieles andere. Nichts fürchtet Putin mehr als den Pluralismus und die Freiheit, die westliche Institutionen wie die EU befördern. Der Anlass für seinen ersten Übergriff auf die Ukraine im Jahr 2014 war nicht etwa ein Schritt der in Moskau verteufelten NATO. Putin wollte damals eine Annäherung der Ukraine an die EU vereiteln. Aber auch auf diesem Feld erreicht er wieder nur das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt. Mit der Invasion wollte er den Westkurs der Ukraine endgültig beenden, stattdessen beschleunigt er ihn auf eine Weise, die vor dem 24. Februar schwer vorstellbar war.

Der Ansatz von Berlin und Paris ist gescheitert

Die Einmütigkeit, in der die Entscheidung getroffen wurde, verdeckt, wie sehr die EU ihre Politik damit verändert. Sie baut ihre Zusammenarbeit mit Osteuropa schon seit vielen Jahren aus, schloss eine Beitrittsperspektive jedoch lange aus. Das hatte viel mit „Erweiterungsmüdigkeit“ in der EU zu tun; es hätte aber auch einen weiteren Konflikt mit Putin bedeutet, mit dem vor allem Berlin und Paris gute Beziehungen pflegen wollten. Dieser Ansatz ist nun so dramatisch gescheitert, dass sich die Linie von Polen, Balten und anderen durchsetzt, die stärker aus ihrer historischen Erfahrung mit Moskau urteilen.

Das wird die Beziehungen zu Russland nicht einfacher machen. Solange Putin an der Macht ist, gibt es aber ohnehin keinen Weg zurück zu dem, was man früher für Normalität hielt. In Wirklichkeit war es schon lange vor dem Krieg eine Rivalität von entgegengesetzten Ordnungsvorstellungen für Europa.

Die Ukraine wird trotzdem nicht so bald Mitglied der EU. Die nötigen Reformen sind schon in Friedenszeiten eine gewaltige Herausforderung, da geht es nicht nur um Korruption und Oligarchen. In Kiew wird man seine Kräfte auf absehbare Zeit auf andere Aufgaben richten müssen. Es wäre auch nicht ratsam, ein Land aufzunehmen, das mitten in einem ernsten, sogar militärisch ausgetragenen Territorialkonflikt steckt. Nach dem Beitritt des geteilten Zyperns hat die EU erfahren, welche Probleme man sich mit solchen Konstellationen ins Haus holt. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass Putin am Ende doch noch in irgendeiner Form die Kontrolle über die gesamte Ukraine gewinnt. Wäre sie da schon EU-Mitglied, dann hätte er einen Platz am Brüsseler Ratstisch.

Im Kontrast zum Behauptungswillen, den die EU in Osteuropa zeigt, steht ihr Kleinmut auf dem westlichen Balkan. Strategisch ist diese Region nicht minder bedeutend, Putin wirft auch hier seine Netze aus. Es ist es an der Zeit, die politisch oft so schwierige Erweiterung zu entlasten, so wie es Macron und andere vorschlagen. Zwischenschritte oder Alternativen zur Vollmitgliedschaft wären nicht nur für die Ukraine eine gute Perspektive. Sie wären auch das passende Angebot für einen Kontinent, auf dem (fast) alle frei, aber nicht alle gleich leben wollen.