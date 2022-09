Afghanistans neue Herrscher : In der Hauptstadt der Taliban

Abends, wenn sich die rote Sonne hinter den mächtigen Felsen nahe Kandahar senkt, ziehen die Kinder mit ihren Kricketschlägern raus auf die Straßen. Ein gezielter Wurf, dann trifft der breite Holzschläger den Ball und feuert ihn hinaus auf die staubigen Brachen. Mohammad Nadir steuert seinen schweren Geländewagen durch die Traube von Jungs, die dem Ball hinterherwetzen. Jetzt, während die Temperaturen allmählich unter 40 Grad fallen, will Nadir auf einer kleinen Tour zeigen, wo sich in Kandahar der Ruin mit den Händen greifen lässt.

Der Wagen hält an einer langen Reihe gleichmäßig gemauerter Flachbauten. Die ersten drei sind frisch verputzt, ein paar dürre Zypressen trotzen der trockenen Hitze. Dahinter, die neu angelegte Straße hoch, nichts als rohe Mauern im Wüstenstaub. Achtzig Bungalows hätten hier entstehen sollen, eine schmucke Reihenhaussiedlung für die neue Mittelschicht von Kandahar. Nadir geht durch die leeren Türrahmen in den kleinen Innenhof, nur starrer Lehmboden und ein paar Steine. In seinen Mundwinkeln hängt die Bitterkeit über das, was von dem Traum geblieben ist.

Wie Kabul wurde Kandahar in weiten Teilen zerstört

Nadir und seine Brüder hatten Großes vor im Süden Afghanistans. Kandahar, einst von Alexander dem Großen am Rande der Wüste gegründet, wo sich die Handelsrouten aus Indien trafen und genügend Wasser vorhanden war, um grüne Obstplantagen wachsen zu lassen. Hier, tief im Kernland der Paschtunen, haben sich in den Neunzigerjahren die Taliban gegründet und ihren Siegeszug durchs ganze Land gestartet. Mullah Omar, der legendäre erste Führer der Islamisten, regierte von Kandahar aus das Emirat der Taliban. Kabul, heißt es, soll Omar, von dem kaum Bilder existieren, fast nie besucht haben. Dort war er der fremde Herrscher, von dem man nur eine Stimme aus dem Radio kannte. In Kandahar war er nahbar. Hier soll der Emir in den ersten Jahren in einer kleinen Kammer des Gouverneurshauses auf dem Boden gesessen und für jeden ein offenes Ohr gehabt haben.

Nadirs Vater war einst mit dem Import von Gebrauchtwagen zu Geld gekommen. Während des Bürgerkrieges in den frühen Neunzigerjahren brachte er die Familie ins Ausland. Im ersten Emirat der Islamisten kamen Nadir und seine Geschwister zurück in ihre Heimat. Um die Gründung der Taliban ranken sich viele Legenden. Gemein ist ihnen, dass die einflussreichen Familien von Kandahar eine entscheidende Rolle spielten. Damals herrschten überall im Land die berüchtigten Warlords, einstige Mudschaheddin-Führer, die sich nach dem Sieg gegen die Sowjets untereinander zerfleischten und das ganze Land in ihrem Bruderkrieg verwüsteten.

Wie Kabul wurde Kandahar in weiten Teilen zerstört. Über Jahre wagte sich kaum eine Frau auf die Straße aus Angst davor, von den verrohten Kämpfern entführt und vergewaltigt zu werden. Für die Händler waren vor allem die unzähligen Checkpoints der einzelnen Milizen ein Problem, an denen die Menschen mit willkürlichen Kontrollen drangsaliert wurden und horrende Zölle zahlen mussten. Die extreme Sittenstrenge der Taliban ist auch als eine Antwort auf jene Zeit zu verstehen. In Kandahar empfanden die Menschen sie anfangs als eine Befreiung. Und die Händler hatten das, was sie für ihr Geschäftsleben am dringendsten brauchten: Stabilität und klare Regeln.