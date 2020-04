Nato-Übung : Kanadischer Hubschrauber über Mittelmeer verschwunden

Aktualisiert am

Vor der griechischen Mittelmeerküste wird ein Nato-Hubschrauber vermisst. An Bord waren offenbar sechs Personen. Eine Such- und Rettungsaktion wurde gestartet.

Ein kanadischer Nato-Militärhubschrauber ist nach Angaben der Streitkräfte des nordamerikanischen Landes vor der griechischen Mittelmeerküste verschwunden. „Der Kontakt zu dem Flugobjekt ging verloren, als es an alliierten Übungen vor der Küste Griechenlands teilnahm“, bestätigte die Armee am Mittwoch. Der Helikopter vom Typ CH-148 Cyclone war demnach auf dem Kriegsschiff Fredericton stationiert. Eine Such- und Rettungsaktion werde durchgeführt.

Wie die griechische Luftwaffe mitteilte, verschwand der Hubschrauber nahe der griechischen Insel Kefalonia in internationalen Gewässern zwischen Griechenland und Italien vom Radar. Demnach besteht die Besatzung des kanadischen Armeehelikopters aus sechs Personen.

Nato bestätigt Zwischenfall

Dem öffentlichen kanadischen TV-Sender CBC zufolge gehört der Helikopter einem Nato-Kontingent im Mittelmeer an. Der Sender zitierte eine Nato-Sprecherin damit, dass es einen entsprechenden Zwischenfall gegeben habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Helikopter zuletzt rund 50 Seemeilen von der Kefalonia entfernt befunden, erklärte die griechische Armee. Dort sei der Hubschrauber an einer Gebietsüberwachung der Nato beteiligt gewesen, an der auch italienische, griechische und türkische Soldaten teilgenommen hätten.