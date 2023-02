Deutschland wurde in der Debatte über Kampfpanzer hart angegangen, aber jetzt hat offenbar sogar Polen Probleme mit der Lieferung. Der Vorgang hält eine Lehre für die deutsche Politik bereit.

Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 am 13. Februar im polnischen Swietoszow Bild: dpa

Dass der Verteidigungsminister seinen Unmut über die schleppend anlaufenden Panzerlieferungen aus europäischen Partnerländern offen erkennen lässt, ist verständlich – und es ist berechtigt. Die Bundesregierung wurde in den vergangenen Wochen in einer beispiellosen (medialen) Kampagne in Europa als unverantwortlicher Bremser bei der Bildung einer Panzerallianz für die Ukraine dargestellt.

Jetzt fragt man sich, wer denn eigentlich an der Koalition ohne Deutschland teilgenommen hätte, mit der man in Warschau gedroht hatte. Die PiS-Regierung, die Deutschland ha­bituell als Sündenbock gebraucht, hat offenbar selbst Probleme, ihren vollmundig angekündigten Beitrag an den geplanten Leopard-2-Bataillonen aufzubringen.

Am Ende nicht alleine dastehen

Dieser Vorgang hält eine Lehre für die deutsche Politik bereit, vor allem für deren ak­tivistisches Lager. Man sollte außenpolitische Entscheidungen nicht von den Forderungen und Stimmungen an­derer Staaten abhängig machen, nicht einmal von denen der Ukraine. Im schlimmsten Fall, der hier hoffentlich nicht eintreten wird, kann man am Ende nämlich allein dastehen.

Das aber will angeblich niemand in Berlin; es wäre angesichts der Dimensionen des Konfliktes auch nicht ratsam. Der Krieg kann noch lange dauern, deshalb muss Deutschland lernen, mit solchen Fragen souveräner und besonnener um­zugehen. Auch bei den Kampfflugzeugen geht es wieder um eine Güterabwägung zwischen Eskalation und Risiko.

Im Fall der Kampfpanzer sollte die Bundesregierung weiter daran arbeiten, so viele Partner wie möglich für eine Lieferung zu gewinnen. Das bringt nicht nur die nötige Stärkung der Ukraine, es verhindert auch, dass Putin einen Hebel zur Spaltung des Westens bekommt. Es war richtig, dass Scholz auf einem Beitrag der Amerikaner bestand, nicht zuletzt als Rückversicherung. Bis der kommt, wird es aber dauern. Mit den Leoparden kann und sollte Europa jetzt ei­nen eigenen Beitrag zur Verteidigung seiner Ordnung leisten.