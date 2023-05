Die amerikanische Regierung scheint ihren Kurs in der Frage zu ändern, ob die Ukraine westliche Kampfflugzeuge bekommen sollte. Präsident Joe Biden unterrichtete die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen auf dem G-7-Gipfel in Hiroshima, dass sich amerikanische Piloten an der Ausbildung von Ukrainern auf F-16-Kampfflugzeugen beteiligen werden. Das teilte ein amerikanischer Regierungsvertreter am Rande des Gipfeltreffens in Japan mit.

Demnach soll die Ausbildung der ukrainischen Kampfpiloten in wenigen Wochen beginnen, vermutlich in Europa. Das werde einige Monate dauern. Weiter wurde der Regierungsvertreter im Sender CNN mit den Worten zitiert: „Während die Ausbildung in den kommenden Monaten stattfindet, wird unsere Koalition der daran beteiligten Staaten entscheiden, wann wir tatsächlich Flugzeuge liefern, wie viele wir liefern und wer sie liefert.“ Demnach ist die Lieferung im Grundsatz nun beschlossen.

Liefern die Niederlande?

Europäische Staaten, darunter die Niederlande und Großbritannien, hatten zuletzt immer lauter darauf gedrungen, Kiews Wunsch zu erfüllen und westliche Kampfflugzeuge zu liefern. Mehrere europäische Staaten verfügen über F-16-Flugzeuge. Sie wären aber auf eine amerikanische Genehmigung für den Export angewiesen, da die Flugzeuge vom US-Hersteller Lockheed produziert werden.

Biden hatte öffentlich nie ausgeschlossen, eine solche Genehmigung zu erteilen. Er hatte früher in diesem Jahr aber deutlich gemacht, dass er eine Lieferung von Kampfflugzeugen derzeit nicht anstrebe. Flugzeuge wären aus westlicher Sicht eher als andere Waffen geeignet, eine Eskalation des Kriegs herbeizuführen, weil die Ukraine sie auch für Angriffe auf russisches Territorium nutzen könnte.

Ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak hatte am Dienstag nach einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Reykjavik mitgeteilt, beide Länder wollten eine „internationale Koalition“ zur Belieferung der Ukraine mit F-16-Flugzeugen gründen. Großbritannien hat allerdings keine F-16, während Rutte sich schon häufiger offen dafür gezeigt hatte, einige der amerikanischen Flugzeuge aus dem Bestand der niederländischen Luftwaffe abzugeben. Auch mit Dänemark laufen entsprechende Gespräche.

Mehr als 20 Armeen der Welt verfügen über F-16-Kampfflugzeuge. Sie sind leistungsfähiger als die Flugzeuge sowjetischer Herkunft, über welche die Ukraine noch verfügt. Zugleich sind sie einfacher zu bedienen als modernere amerikanische Kampfflugzeuge.