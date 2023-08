Die Ukraine darf laut der Regierung in Kopenhagen die von Dänemark und den Niederlanden angekündigten F-16-Kampfflugzuge nur über eigenem Territorium einsetzen. „Wir spenden Waffen unter der Bedingung, dass sie eingesetzt werden, um den Feind aus dem Gebiet der Ukraine zu ver­treiben. Und nicht darüber hinaus“, sagte der dänische Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge. „Das sind die Bedingungen, egal ob es sich um Panzer, Kampfflugzeuge oder etwas anderes handelt.“

Dänemark und die Niederlande hat­ten am Sonntag angekündigt, der Ukrai­ne F-16 zu liefern: 19 aus Dänemark, 42 aus den Niederlanden. Die ersten sechs Flugzeuge sollen gegen Jahresende überstellt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den Ministerpräsidenten der Niederlande und Dänemarks für ihre Unterstützung. „Die F-16 werden sowohl den Kriegern als auch den einfachen Bürgern neues Vertrauen und neue Motivation einflößen. Sie werden neue Ergebnisse für die Ukraine und das übrige Europa bringen“, schrieb er auf der Plattform X, vormals Twitter. Am Sonntag hatte Selenskyj Mark Rutte auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven getroffen, am Montagvormittag hielt er eine Rede im dänischen Parlament in Kopenhagen. Am Abend wird er griechischen Medien zufolge in Athen erwartet.

Russland kritisierte die Entscheidung, der Ukraine Kampfflugzeuge des Typs F-16 zu liefern. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, sagte der russische Botschafter in Dänemark Ritzau zufolge. Damit „versucht Dänemark mit Taten und Worten, der Ukraine keine andere Wahl zu lassen, als die militärische Konfrontation mit Russland fortzusetzen“.

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich indirekt für eine rasche Entscheidung der Bundesregierung bei der Frage einer möglichen Lieferung des von der Ukraine gewünschten Marschflugkörpers Taurus ausgesprochen. „Dass es auf jeden Tag drauf ankommt, das haben wir, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren nicht nur eindrücklich, sondern auf brutale Art und Weise erleben müssen“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Berlin. Baerbock äußerte sich nach einem Gespräch mit der Außenministerin von Senegal, Aissata Tall Sall, auf die Frage eines Journalisten, ob sie eine schnelle Entscheidung über eine solche Lieferung forcieren werde.

Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßte indes die Nachricht über die Lieferung der F-16. „Ich bin sehr erfreut darüber, dass Dänemark und die Niederlande der Ukraine das zugesagt haben“, sagte sie im Deutschlandfunk. Die FDP-Abgeordnete wiederholte ihre Forderung nach einer zügigen Entscheidung der Bundesregierung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern.

Mehr zum Thema 1/

Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollte die Entscheidung Dänemarks und der Niederlande am Montag nicht näher kommentieren. „Wichtig ist, dass die Ukraine nach Kräften unterstützt wird“, sagte er. In Sachen Taurus gebe es „keinen neuen Stand“. Die Bundesregierung lässt weiterhin offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper Taurus liefern wird.