Getötete Mädchen : Wie eine gescheiterte Operation gegen Guerilla-Kämpfer Paraguay erschüttert

Paraguays Präsident Mario Abdo ließ es sich nicht nehmen, vergangene Woche persönlich nach Yby Yáu zu reisen. In dem Distrikt, der rund 370 Kilometer nördlich der Hauptstadt Asunción liegt, hatten Spezialeinheiten am vergangenen Mittwoch einen Schlag gegen die „Paraguayische Volksarmee“ (EPP) verübt. Die kleine Guerillagruppe hat in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Anschläge und Entführungen von sich reden gemacht. „Ich glaube, das war eine erfolgreiche Operation“, sagte Abdo zufrieden vor der Presse. Man habe ein zentrales Camp der EPP ausgehoben und einige Mitglieder der EPP niedergeschlagen. Fotos wurden verbreitet, die den Präsidenten mit Soldaten in einem der Camps zeigen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Noch in derselben Pressekonferenz musste ein Staatsanwalt allerdings zugeben, dass die einzigen beiden Opfer der Operation nicht Kämpfer, sondern zwei weibliche Personen waren. Zunächst war von Opfern zwischen 15 und 17 Jahren und jugendlichen Mitgliedern der EPP die Rede. Später verbreitete sich die Information, dass es sich bei den Opfern um zwei Elfjährige argentinischer Nationalität handelte.

Laut dem Gewerkschaftsverband der argentinischen Anwälte waren die beiden Mädchen die Nichten von Carmen Villalba, der in Paraguay inhaftierten Frau des EPP-Gründers und Anführers Alcide Oviedo Brítez, und bei Angehörigen in Paraguay zu Besuch. Das argentinische Außenministerium verlange eine Aufklärung über die Todesumstände der beiden Mädchen. Die paraguayischen Behörden behaupten, dass es sich um Paraguayerinnen handelte, die als menschliche Schutzschilder missbraucht wurden.

Guerilla finanziert sich durch Entführungen und Erpressungen

Seit Jahren führt der paraguayische Staat einen erbitterten Kampf gegen die EPP. Die 2008 gegründete und vom Marxismus inspirierte Guerilla will das „bürgerlich-liberale parlamentarische System“ durch ein „Regime der Volkskongresse“ ersetzen, wie es im politischen Programm der EPP heißt. Die Guerilla, deren Größe auf 50 bis 80 Mitglieder geschätzt wird, ist vor allem in den ländlichen „Departamentos“ Concepción und San Pedro präsent. Die paramilitärische Gruppe finanziert sich mit Entführungen und Erpressungen und ist für zahlreiche Anschläge in Paraguay verantwortlich. Rund sechzig Menschenleben gehen auf ihr Konto. Im Jahr 2015 wurde ein deutsches Ehepaar, das seit dreißig Jahren im Distrikt Yby Yáu eine Farm besaß, von den Kämpfern der EPP entführt und getötet. Auch die Entführung und Ermordung der Tochter des früheren Präsidenten Raúl Cubas Grau wird der EPP angelastet.

Die jüngste Operation der Regierung gegen die EPP entwickelt sich für Präsident Abdo zu einem Schuss ins eigene Bein. Zwar konnten die Behörden Waffen, Munition, Bargeld, Dokumente und Computer sicherstellen. Doch kein Mitglied der EPP wurde festgenommen. Im Gefecht, in dem die beiden Mädchen getötet wurden, sollen Kämpfer verletzt worden sein. Ihnen gelang aber wohl die Flucht.

Das wirft Fragen auf: Die Leichen der Mädchen wurden außergewöhnlich rasch begraben und mussten anschließend wieder exhumiert werden. Anstatt forensische Daten und dokumentarische Beweise zu liefern, habe es die Regierung eilig gehabt, die Leichen der Mädchen zu begraben, ohne sie identifiziert zu haben, kritisierten die Präsidenten mehrerer Oppositionsparteien in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Tod zweier Minderjähriger und widersprüchliche Darstellung der Geschehnisse haben inzwischen auch das Misstrauen der Vereinten Nationen geweckt. Es handle sich um einen schwerwiegenden Fall, der mit dem Tod zweier Minderjähriger geendet habe, die eigentlich vom Staat beschützt werden sollten, sagte Jan Jarab, der Vertreter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Südamerika. Er forderte eine „unverzügliche und unabhängige Untersuchung“ der Vorfälle. Jarab zeigte sich zudem irritiert über ihm zugespielte Informationen über Versuche der Vertuschung und der Manipulation von Beweisen.