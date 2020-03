Kampf gegen Corona : „Macht es wie Italien!“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zu Beginn der Woche kam der Schreck

Wenn nicht alles täuscht, ist die große Mehrheit der Italiener diesen Dreischritt mitgegangen: Ein Ruck zum Rückzug aus der Öffentlichkeit geht durchs Land. Am Sonntag, dem ersten Tag der „Teilisolierung“ der Lombardei und umliegender Provinzen, verhielten sich die Leute dort noch, als wäre nichts geschehen. In anarchisch-fröhlicher Unbekümmertheit genossen Jung und Alt das sonnige milde Vorfrühlingswetter. Es herrschte lebhafter Ausflugsverkehr – über die unsichtbaren Grenzen des Sperrgebiets hinweg und auch innerhalb der „roten Zone“ selbst. Bars und Restaurants waren tagsüber gut besucht, und in Jesolo bei Venedig feierten die jungen Leute nach der Zwangsschließung ihrer Stammkneipen einfach am Strand weiter.

Dann kam zu Beginn der neuen Arbeitswoche der erste Schreck, der dann doch vielen in die Glieder zu fahren schien: Am Montagabend verkündete Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass nun das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt werde. Nur dass diese künftig besser „Schutzzone“ genannt werden solle, denn die Maßnahmen dienten dem Schutz aller. Und vor allem dienten sie dem Schutz der „nonni“, der Generation der Großeltern, die im Alltag gestresster junger italienischer Familien als Aushilfe und Ruhepol unersetzlich sind. Denn das Durchschnittsalter jener, die der durch das Coronavirus verursachten Lungenkrankheit erliegen, liegt bei 81 Jahren, wie man jeden Abend um 18 Uhr bei der Pressekonferenz im nationalen Lagezentrums des Zivilschutzes mit den täglichen Zahlen von der Virenfront erfahren kann.

Es dürften der Aufruf zur Solidarität mit den besonders gefährdeten „nonni“ sowie die immer schrilleren Alarmrufe des medizinischen Personals aus dem kollabierenden Gesundheitssystem der Lombardei gewesen sein, die maßgeblich zum Sinnes- und Verhaltenswandel vieler Italiener, zumal der jungen, beigetragen hat. Vielleicht hat auch geholfen, dass größere und kleinere Berühmtheiten aus Musik und Sport, aus dem Showgeschäft und auch der höheren Kultur den sozusagen regierungsamtlichen Hashtag #IoRestoaCasa (Ich bleibe zu Hause) nach Kräften übers Internet popularisiert haben: Daheimsein soll jetzt cool statt öde sein.

Geeint ist auch die Politik

Das Bewusstsein vom nationalen Notstand schien schon am Mittwoch im Alltag der meisten Italiener angekommen zu sein. An den Kassen der Supermärkte und Gemüsegeschäfte hielten die Leute erkennbar Abstand. Die Straßen und Plätze in den Einkaufs- und Flanierzonen der Altstädte waren fast menschenleer. Den schließlich doch mühsam eingeübten Verzicht auf Handschlag und Wangenkuss zur Begrüßung zelebrierten die Leute ostentativ und gerne mit einem Späßchen. Aber in Wahrheit ist in Italien niemandem mehr zum Spaßen zumute – und zur üblichen anarchischen Trotzreaktion gegen alle Vorschriften des Staates offenbar auch nicht mehr. Hatte es am Sonntag und Montag im Süden des Landes noch einen Aufschrei gegen „Virusflüchtlinge“ aus dem Norden gegeben, sitzt das Land seit zwei Tagen nun vereint „im gleichen Boot“, wie es Ministerpräsident Conte in seiner Fernsehansprache an die Nation formulierte.

Geeint ist auch die Politik, und in den Medien werden die beispiellosen Maßnahmen der Regierung in Rom fast einhellig zustimmend kommentiert. Die rechte Opposition begrüßt die faktische Schließung des gesamten Landes für zwei Wochen ausdrücklich – diese Forderung hatten die Regionalpräsidenten der Lombardei und Venetiens schon zu Wochenbeginn gefordert. Die Nachricht vom Donnerstag, dass sich der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi schon seit rund zwei Wochen auf seinem Landsitz in Châteauneuf-Grasse in der Provence aufhält, um von Frankreich aus „die sehr schwierige Lage“ daheim „in größerer Ruhe“ beobachten zu können, dürften den Niedergang des 83 Jahre alten Milliardärs als politische Gestalt von Gewicht vollends besiegeln. Bei Wahlen hatte sich Berlusconi zuletzt selbst kokett als ewig junger „nonno“ angepriesen, dem man vertrauen könne. Nun hat der Nonno der Nation der Nation in der Not den Rücken gekehrt.

Zum bestimmenden Narrativ des nun weithin akzeptierten Notstands gehört in Alltagsgesprächen und in Medienkommentaren, dass Italien beim Umgang mit dem aus China eingeschleppten Coronavirus unfreiwillig eine Vorreiterrolle in Europa gespielt habe. Was die politische Führung des Landes, zunächst zögerlich und dann energisch, an drastischen Maßnahmen beschlossen habe, das stehe den anderen europäischen Staaten und auch Amerika noch bevor. Die Tageszeitung „Il Dubbio“ titelte am Donnerstag, bezugnehmend auf die Deklaration der Coronavirus-Krise zur Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), mit der Empfehlung der WHO zum globalen Kampf gegen das Virus: „Macht es wie Italien!“