Coronavirus : China setzt auf Massenmobilisierung

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus setzt China auf Überwachungstechnik. In mehreren Städten müssen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs sich nun über einen QR-Code mit ihrem Namen, ihrer Personalausweis- und Telefonnummer registrieren, damit ihre Bewegungen in Bussen und U-Bahnen technisch nachverfolgt werden können. So wollen die Behörden Personen identifizieren, die mit Coronavirus-Infizierten in Kontakt gekommen sind. Das teilte das Unternehmen Meituan-Dianping mit, das das System entwickelt hat. Diese Personen könnten dann unter Quarantäne gestellt werden.

Ein ähnliches System gibt es für Züge und Flugzeuge. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua können Fahr- und Fluggäste damit „selbst feststellen, ob sie dem Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus ausgesetzt waren“. In einem Flugzeug gehe man von einem Ansteckungsrisiko aus, wenn ein Passagier bis zu drei Reihen vor oder hinter einer infizierten Person oder einem Verdachtsfall gesessen habe. In einem Zug mit Klimaanlage bestehe ein solches Risiko für alle Fahrgäste, die sich im selben Abteil mit Infizierten aufgehalten hätten. Ob das der Fall war, sagt einem die App und empfiehlt, die lokalen Gesundheitsbehörden einzuschalten. Die Software sei vom Staatsunternehmen CTEC in Kooperation mit der Nationalen Gesundheitsbehörde entwickelt worden, berichtete Xinhua.

Mit diesen technischen Lösungen reagieren die Behörden auf einen Zielkonflikt: Am Montag sind für viele Arbeitnehmer die von der Regierung verordneten Zwangsferien zu Ende gegangen. Damit geht eine erhöhte Mobilität einher, die die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus jenseits der abgeriegelten Provinz Hubei birgt. Andererseits fürchten die Behörden die wirtschaftlichen Kosten einer fortgesetzten Einschränkung der Mobilität.

Die Lokalbehörden im Land gehen mit dem Zielkonflikt sehr unterschiedlich um. Manche neigen bei der Viruseindämmung zu Übererfüllung. So hat die Stadt Zhumadian in der Provinz Henan angeordnet, dass pro Haushalt nur eine Person alle fünf Tage das Haus verlassen dürfe. Henan gehört wegen der Nähe zu Hubei zu jenen Regionen, in denen in den kommenden Tagen ein Anstieg der Infektionszahlen erwartet wird. Aus Sorge vor aktionistischen Reflexen, wie man sie in Chinas Bürokratie häufig antrifft, hat die Zentralregierung lokalen Behörden bereits verboten, von Unternehmen für die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit eine Genehmigung zu verlangen.

Mehr zum Thema 1/

An manchen Orten hat sich die Befürchtung eines sprunghaften Anstiegs der Infektionszahlen bereits bewahrheitet. In der Stadt Tianjin haben sich mehr als 30 Personen offenbar in einem einzigen Geschäft angesteckt, in dem sie gearbeitet oder eingekauft haben. Tianjin kündigte am Dienstag an, Tausende Kunden des Geschäfts unter Quarantäne stellen zu wollen.

Im Epizentrum der Krise hat derweil das Stühlerücken begonnen. Der Parteisekretär und der Direktor der Gesundheitskommission von Hubei, Zhang Jin und Liu Yingzi, wurden am Dienstag abgesetzt. Sie sind die ranghöchsten Funktionäre, die sich bisher für die Gesundheitskrise durch das Virus verantworten mussten. Allerdings wurde nicht mitgeteilt, ob sie bestraft werden oder anderswo einen Posten erhalten. Beide Ämter soll in Personalunion ein Funktionär aus der Zentralregierung übernehmen: der stellvertretende Direktor der nationalen Gesundheitskommission Wang Hesheng. Zudem wurde ein enger Vertrauter Xi Jinpings nach Wuhan entsandt, um dort im zentralen Krisenstab bei der Bekämpfung des Virus zu helfen. Damit erhöht die Zentralregierung ihre Kontrolle über das Krisenmanagement im Epizentrum des Ausbruchs.

Zugleich deutet sich an, dass die politische Verantwortung für die Krise, die inzwischen mehr als 1000 Todesopfer gefordert hat, lokalen Behörden angelastet werden soll. Drei Funktionäre wurden am Dienstag wegen Nachlässigkeit beim Transport von Patienten demonstrativ abgemahnt. Der stellvertretende Generalsekretär des Staatsrats, Gao Yu, sagte laut Staatsmedien: „Wuhan ist jetzt im Krieg. Diese Leute haben sich sehr schlecht verhalten.“

Der Krisenstab greift derweil auf eine Massenmobilisierung zurück, die an Mao-Zeiten erinnert. Mehr als 16.000 Parteikader und Mitarbeiter staatlicher Unternehmen und Institutionen wurden abgeordnet, in Wuhan von Haus zu Haus zu gehen, um jeden zwangsweise unter Quarantäne zu stellen, der Fiebersymptome zeigt oder mit einer infizierten Person in engen Kontakt gekommen ist. Xi Jinping hat dafür den Begriff „Volkskrieg“ geprägt.