„Zero Covid“ in Down Under : Was Europa von Australien lernen kann

Ein körperlich anwesendes Publikum, dröhnender Jubel, echte Emotionen: Die anstehenden Australian Open vor einem Massenpublikum in Melbourne werden in der gegenwärtigen Corona-Realität ein besonderes Ereignis. Wie der Sportminister des australischen Bundesstaats Victoria sagte: die erste Massenveranstaltung mit globalem Rang, „die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat“.

Aber nicht nur das: Das Tennisturnier bietet auch eine Gelegenheit für den Gastgeber, seine Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus zu präsentieren. Während die Menschen in Deutschland unter einem anhaltenden Lockdown ausharren, kehrt in „Down Under“ das Leben wieder zurück. „Alles in allem fühlt es sich in Melbourne sehr normal an“, sagt Sharon Lewin, Direktorin des Peter-Doherty-Instituts für Infektionen und Immunität in der Hauptstadt des Staats Victoria, der F.A.Z. Die neben den Einschränkungen der Auslandsreisen noch verbleibenden Restriktionen seien nicht sehr streng.