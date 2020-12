Kampf gegen Corona : Kann Europa etwas von Asien lernen?

Voller Neid blickt Deutschland in diesen Tagen auf die andere Seite des Globus. Während die anhaltend hohen Zahlen an Neuinfektionen in Europa weitere Einschränkungen notwendig machen, genießen viele Menschen in Ostasien einen vergleichsweise normalen Alltag. In Neuseeland sind die Rugby-Stadien wieder gefüllt, in Singapur treffen sich die Menschen zum Dämmerschoppen auf den Dachterrassen, und selbst im chinesischen Wuhan, wo die Pandemie vor rund einem Jahr ihren Ursprung genommen haben soll, werden wieder Partys gefeiert. Angesichts dieser unterschiedlichen Lebenswelten, die in den verschiedenen Hemisphären zu beobachten sind, stellt sich die Frage, ob es etwas gibt, was sich von der Corona-Reaktion in Ostasien, Australien und Neuseeland lernen lässt.

Dabei kann man zunächst durchaus noch einmal daran erinnern, dass es in den vergangenen Monaten auch einmal anders aussah. Da verfolgten manche in Asien die fröhlichen Facebook-Postings der Europäer aus dem Urlaub, während zwischen Tokio und Sydney die Grenzschließungen den Reiseverkehr fast komplett zum Erliegen gebracht hatten.