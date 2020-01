Kampf gegen Corona : Dem Virus davonfliegen

Leere Straßen in Wuhan am Dienstag Bild: AP

Nach dem Ausbruch des Coronavirus haben die ersten Länder damit begonnen, ihre Staatsbürger aus Wuhan zu holen. Am Dienstagabend flog ein von den Vereinigten Staaten gestelltes Flugzeug amerikanische Konsulatsmitarbeiter sowie ausreisewillige Bürger nach San Francisco aus. Die Regierung in Tokio schickte ebenfalls am Dienstag ein erstes Charterflugzeug nach Wuhan, um Japaner aus dem Epizentrum der Infektion zurückzuholen. Etwa 650 Japaner wollen nach Angaben des Außenministeriums Wuhan verlassen. Auch Südkorea will noch diese Woche seine Staatsbürger aus der Stadt ausfliegen. Die Regierung in Seoul rechnet mit etwa 700 ausreisewilligen Koreanern.

Das Auswärtige Amt in Berlin prüft unterdessen, wie deutsche Staatsbürger aus der Stadt Wuhan ausgeflogen werden können. Zuvor hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) einen möglichen Rücktransport ausreisewilliger Deutscher ins Spiel gebracht. Das Auswärtige Amt rät von Besuchen in der Provinz Hubei ab, in der Wuhan liegt. Frankreich will bereits an diesem Mittwoch ein Flugzeug nach China schicken, um Franzosen aus Wuhan zu holen. Sie sollen in Quarantäne kommen.

Das Außenministerium in Peking bemühte sich unterdessen, den Eindruck zu zerstreuen, dass die Evakuierungsaktionen Ausdruck von mangelndem Vertrauen des Auslands gegenüber dem chinesischen Krisenmanagement sein könnten. Das Ministerium teilte mit, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, habe die internationale Gemeinschaft bei Gesprächen in Peking aufgerufen, „nicht überzureagieren“. Er empfehle es anderen Staaten nicht, ihre Bürger aus Wuhan auszufliegen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den WHO-Chef. Dieser habe sich im Gespräch mit Außenminister Wang Yi bewundernd über Chinas System und die Effektivität seiner Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie geäußert. Wörtlich habe Ghebreyesus gesagt, derlei sei „auf der Welt selten zu sehen“. Die chinesischen Staatsmedien neigen dazu, auch ranghohen ausländischen Besuchern falsche Zitate in den Mund zu legen. Die WHO teilte lediglich mit, der Generaldirektor habe mit chinesischen Regierungsvertretern auch über „mögliche Alternativen zur Evakuierung von Ausländern“ gesprochen.

Chinesische Kliniken veröffentlichen Hilferufe

Die chinesische Regierung ringt derweil darum, verlorenes Vertrauen in der eigenen Bevölkerung zurückzugewinnen. Die nationale Gesundheitskommission stellte am Dienstag einen Plan vor, dem zufolge in den kommenden Tagen Tausende zusätzliche Betten in Krankenhäusern in Wuhan bereitgestellt werden sollen, unter anderem in zwei Krankenhäusern, die derzeit noch im Bau sind. Über eine Kamera können die Bürger den Baufortschritt im Internet verfolgen. So bemüht sich die Regierung, das Gefühl einer gemeinsamen Kraftanstrengung zur Überwindung der nationalen Gesundheitskrise zu verbreiten.

In der Bevölkerung gibt es eine große Spendenbereitschaft. Zahlreiche Kliniken haben Hilferufe veröffentlicht, in denen sie um Schutzkleidung für medizinisches Personal bitten. Zunächst hatten die Behörden solche Aufrufe kritisiert, um den Eindruck von Versorgungsengpässen zu vermeiden. Am Dienstag aber gab die Gesundheitskommission offen zu, dass ein Mangel an Schutzkleidung die Bemühungen um eine Eindämmung des Virus verzögerten. Medienberichten zufolge fehlen auch weiterhin Testgeräte und Betten in Krankenhäusern, sodass viele mögliche Betroffene weder auf das Virus getestet noch behandelt werden können.

Das stellt auch die Zahlen in Frage, die nun täglich veröffentlicht werden. Am Dienstag gab die Regierung bekannt, dass es inzwischen 106 Todesfälle gebe. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörden mehrheitlich um ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Zugleich stieg die Zahl der Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, um 1771 auf mehr als 4500.