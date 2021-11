Joe Bidens Vizepräsidentin : Enttäuscht von Kamala Harris

Als Joe Biden Anfang November in den Bankettsaal des Weißen Hauses trat, um nach Monaten quälender Verhandlungen mit dem Kongress über seine Reformagenda einen ersten Erfolg zu verkünden, befand sich Kamala Harris, wie so häufig, an seiner Seite. Der Präsident dankte der Fraktionsführung der Demokraten im Repräsentantenhaus, aber auch den Vertretern der Parteiflügel dafür, endlich das Infrastrukturgesetz verabschiedet zu haben, das noch am Montag feierlich im Weißen Haus unterzeichnet werden soll.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Dass es mit der Verabschiedung des Investitionspakets so lange dauerte, hat viele Gründe. Darunter auch, daraus machte Biden kein Geheimnis, dass der Präsident selbst die Abgeordneten erst wieder habe kennenlernen müssen. Er, der Jahrzehnte dem Senat angehörte und dann als Vizepräsident gleichsam Barack Obamas Chefunterhändler im Weißen Haus war, sei halt vier Jahre draußen gewesen, sagte er.