Gegen die chinesische „Nötigung“ auf See

Kamala Harris auf Palawan : Gegen die chinesische „Nötigung“ auf See

US-Vizepräsidentin Harris besucht eine Insel am Rande des Südchinesischen Meers und sagt den Philippinen Unterstützung zu. Die USA werfen China „gefährliches Verhalten“ im Indopazifik vor.

Kamala Harris am Dienstag auf dem Schiff „Teresa Magbanua“ im Hafen von Puerto Princesa auf der Insel Palawan Bild: AFP

Die Felsen, Untiefen und Atolle, um die sich der „Inselstreit“ im Südchinesischen Meer überwiegend dreht, waren nicht zu sehen, als US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Dienstag ihre Rede zu Sicherheit und illegaler Fischerei in dem Meeresgebiet hielt. Die „BRP Teresa Magbanua“, auf der sie am Dienstag vor Angehörigen der philippinischen Küstenwache sprach, verließ den Hafen von Porto Princesa auf der philippinischen Insel Palawan nicht.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Der Besuch war trotzdem voller Symbolik. Palawan ist das nächste größere Eiland in der Nähe der Spratly-Inseln, die neben den Paracel-Inseln zu den Brennpunkten in dem Konflikt gehören. Mit ihrer Rede setzte Harris deshalb auch ein Zeichen gegen Chinas Vordringen in dem Seegebiet. „Als Verbündeter stehen die USA den Philippinen im Angesicht von Einschüchterung und Nötigung im Südchinesischen Meer bei“, sagte Harris.