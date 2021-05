Lockung des Geldes : Kalifornien wirbt mit Millionen-Anreizen für Corona-Impfung

San Pedro, Kalifornien: Ein Schüler schaut seine Mutter an, während er in einer schulischen Corona-Impfklinik für Schüler ab 12 Jahren geimpft wird. Bild: dpa

Kalifornien will impfwillige Bürger mit Dollar locken – vielen Dollar. Mit Geldanreizen von über 116 Millionen Dollar (etwa 95 Millionen Euro) will der der Bundesstaat an der Pazifikküste seine Bürger zu Corona-Impfungen bewegen und bereits Geimpfte belohnen. Das am Donnerstag verkündete „Vax for the Win“-Programm sei die größte finanzielle Impfanreiz-Initiative in den USA, teilte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom mit.

In einem Lotterieverfahren sollen zehn vollständig geimpfte Teilnehmer jeweils 1,5 Millionen Dollar erhalten. Die Gewinner werden am 15. Juni bekanntgegeben. Wer schon länger geimpft ist, wird automatisch in die Verlosung aufgenommen. Mitte Juni will der Westküstenstaat die meisten Corona-Beschränkungen aufheben und die Wirtschaft komplett öffnen.

Zwei Millionen Einkaufsgutscheine über 50 Dollar

Weitere 30 Teilnehmer können jeweils 50.000 Dollar erhalten. Zwei Millionen Bürgern, die sich in den kommenden Wochen impfen lassen, will der Staat als Anreiz zudem einen Einkaufsgutschein über 50 Dollar geben.

Zuvor hatten mehrere Bundesstaaten, darunter Ohio, Maryland und New York, ähnliche Lotterie-Programme oder andere Anreize gestartet, allerdings mit einem kleineren Geldtopf. Insgesamt haben die USA in den vergangenen Monaten große Impffortschritte gemacht, aber zuletzt ging das Tempo der Kampagne zurück.

Mit rund 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat, als souveräner Staat wäre Kalifornien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Bürger ab 12 Jahren können sich dort gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis jetzt wurden schon mehr als 37 Millionen Impfungen verabreicht. Rund 63 Prozent der Impfberechtigten in Kalifornien haben mindestens eine Dosis erhalten.