Nach eigenen Angaben haben paramilitärische Truppen den Präsidentenpalast in Khartum eingenommen. Am Flughafen sind zwei Passagierflugzeuge ins Gefecht geraten. Die Sorge vor einem neuen Bürgerkrieg wächst.

In der sudanesischen Hauptstadt Khartum eskaliert die Lage: Am Samstagmorgen gab es in mehreren Stadtteilen Schusswechsel, Explosionen und Raketenangriffe. Auf dem Flughafen im Norden der Stadt sei es dabei zu schweren Zusammenstößen gekommen, heißt es. Zwei Passagierflugzeuge von Saudi Airlines und Sun Air sollen getroffen worden sein, zwei Passagiere kamen dabei ums Leben, schreiben sudanesische Journalisten auf Twitter. Auch gibt es Berichte über Raketeneinschläge in Khartum. Die Armeestreitkräfte flogen Angriffe gegen Stellungen der Paramilitärs.

Die Kämpfe finden zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF), die an der Militärregierung beteiligt sind, und der offiziellen Armee statt. Die RSF soll sich vor Samstag in Khartum und anderen Städten positioniert haben. Die berüchtigte Gruppe, die sich zum Großteil aus der Dschandschawid-Miliz speist, den berittenen Kämpfern, die im Darfur-Konflikt zahlreiche Kriegsverbrechen begangen haben sollen, behauptete, den Präsidentenpalast und das Gästehaus des Präsidenten eingenommen zu haben sowie den Flughafen zu kontrollieren. Sudanesische Geheimdienste dementierten die Angaben, welche die RSF auf ihrer eigenen Internetseite veröffentlichte. Das Militär bezeichnete die RSF als „Rebellengruppe“, die „Lügen“ erzähle.

Der Kommandeur der Präsidentengarde sagte dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera, dass das De-facto-Oberhaupt des Landes, Abdel Fattah al-Burhan, in Sicherheit sei. Der US-Botschafter habe sich mit seinem Botschaftsteam in Sicherheit gebracht, schrieb John Godfrey auf Twitter.

Grund für die Eskalation: Die Rapid Support Forces sollen nach dem Willen des zweiten Mannes in der Übergangsregierung, RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo, in das staatliche Militär integriert werden. Die RSF erklärten, sudanesische Soldaten seien am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier einmarschiert und hätten sie umzingelt. Daraufhin hätten RSF-Kräfte den Flughafen in Khartum, der in der Nähe der RSF-Zentrale liegt, angegriffen. Auch aus anderen Landesteilen gibt es vereinzelt Berichte über Kämpfe, etwa in al-Faschir im Südwesten des Landes.

Sorge vor einem neuen Bürgerkrieg

Erst am Donnerstag hatte die sudanesische Armee vor einer Mobilisierung der RSF gewarnt. Beobachter sahen in der Mobilmachung eine Drohgebärde des mächtigen RSF-Anführers Mohammed Hamdan Daglo gegen den Machthaber und Oberbefehlshaber Abdel Fattah al-Burhan. Die paramilitärischen Kräfte wurden offiziellen Angaben eingesetzt, um dem Land beim Kampf gegen Menschenhandel, illegale Einwanderung und Drogenhandel zu helfen. Befürchtet wird nun mitunter ein neuer Bürgerkrieg.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hält das Militär unter der Führung von General al-Burhan die Macht im Land. Die Eingliederung der berüchtigten RSF in das Militär ist eine der wichtigsten Bedingungen für die Bildung einer Zivilregierung. Das Militär und die RSF führten zwar im Herbst 2021 gemeinsam einen militärischen Coup an, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern.

Der Streit verzögert den von Machthaber al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Zuletzt hatte sich Daglo überraschend für einen schnellen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen und sich damit in Opposition zu al-Burhan gestellt.

Den ursprünglichen Plänen zufolge hätte sich al-Burhan spätestens 2021 aus der Übergangsregierung zurückziehen und die Führung des Landes Zivilisten überlassen müssen. Stattdessen putschte sich das Militär abermals an die Macht und verschob demokratische Wahlen auf unbestimmte Zeit, was breite Proteste gegen die Militärregierung zur Folge hatte. In dieser Woche verschob das Militär die Ernennung eines neuen Premierministers und verzögerte die Machtübergabe noch einmal.