Die Regierung in Kiew will Bachmut weiter halten. Doch die ukrainischen Truppen klagen über Munitionsmangel und schlechte Ausbildung. Der russische Söldner-Chef Prigoschin droht währenddessen der eigenen Regierung.

Die Ukraine will Bachmut nicht aufgeben – das ist jedenfalls die offizielle Haltung in Kiew. Nach einem Treffen Präsident Wolodymyr Selenskyjs mit der Führung des ukrainischen Militärs am Montag veröffentlichte die Präsidialkanzlei eine Mitteilung, wonach sich der Oberkommandierende der Streitkräfte Waleryj Saluschnyj und der Kommandeur der Truppen im Osten der Ukraine, Olexandr Syrskyj, dafür ausgesprochen hätten, die Verteidigung der Stadt fortzusetzen und die ukrainischen Positionen in der Stadt zu verstärken. Syrskyj hat laut Berichten ukrainischer Medien in den vergangenen Tagen zwei Mal Positionen der ukrainischen Truppen in Bachmut besucht.

Auch die ukrainische Führung spricht seit geraumer Zeit davon, dass die Lage der Verteidiger immer schwieriger werde angesichts der Bemühungen der Angreifer, die Stadt einzukesseln. Russische Truppen versuchen seit acht Monaten, die Stadt zu erobern, in der früher etwa 70.000 Menschen lebten, die inzwischen aber zu großen Teilen zerstört ist. Das amerikanische „Institute for the Study of War“ (ISW) sieht nun Anzeichen dafür, dass die ukrainischen Truppen zumindest einen Rückzug aus den Stadtteilen am Ostufer des Flusses Bachmutka vorbereiten. Die Lage der ukrainischen Truppen wurde mutmaßlich dadurch noch schwieriger, dass am vorigen Freitag eine Eisenbahnbrücke durch einen russischen Angriff zerstört wurde, die wichtig für den Nachschub in die Stadt war.

Auch der „Wagner“-Chef hat „Munitionshunger“

Hinzu kamen in den vergangenen Wochen Gerüchte darüber, dass es zwischen politischer und militärischer Führung der Ukraine Unstimmigkeiten darüber gebe, ob es sinnvoll sei, Bachmut weiter zu halten, das Präsident Selenskyj in mehreren Reden als „unsere Festung“ bezeichnet hat. So berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag unter Berufung auf Quellen in der Kiewer Präsidialkanzlei, der Oberkommandierende Saluschnyj habe dem Präsidenten schon vor einigen Wochen einen taktischen Rückzug aus Bachmut vorgeschlagen. Ukrainische Medien schreiben, dass es auch innerhalb des Militärs unterschiedliche Meinungen darüber gebe, ob Bachmut weiter verteidigt werden solle: Während manche die Verluste inzwischen für zu hoch hielten, seien andere der Ansicht, dass ein Rückzug nur dazu führen würde, dass ähnlich zerstörerische Kämpfe anderswo geführt werden müssten.

Das englischsprachige ukrainische Nachrichtenportal „Kyiv Independent“ berichtete am Sonntag, die ukrainischen Soldaten in Bachmut klagten über Mangel an Munition, fehlende Unterstützung durch die eigene Artillerie und schlechte Koordination. Zudem würden Soldaten mitunter nach nur zwei Wochen Ausbildung direkt an die Front geschickt, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Gespräche mit mehr als einem Dutzend Soldaten, mit denen sie nach deren Abzug von der Front in der nahegelegenen Stadt Kostantyniwka ohne Gegenwart von Presseoffizieren gesprochen hat. An der vordersten Linie in Bachmut sei die Chance, lebend zurückzukommen „nicht 50/50, sondern eher 30/70“, sagte einer der Soldaten demnach.

Für russische Behauptungen, dass Angreifer schon Teile der Stadt kontrollierten, gibt es laut ISW jedoch bisher keine Belege. Jewgenij Prigoschin, der Chef der „Wagner“-Truppe, hatte am Freitag in einem Video behauptet, seine Einheiten hätten Bachmut praktisch umzingelt. Bloß eine Straße in die Stadt kontrollierten die Ukrainer noch und nur noch „Alte und Kinder“ kämpften auf ihrer Seite, sagte Prigoschin.

Tags darauf klagte Prigoschin in einem Video jedoch wieder über den „Munitionshunger“ seiner Truppen und zeichnete ein aus russischer Sicht düsteres Bild für den Fall, dass nicht bald Abhilfe geschaffen werde. Wenn sich „Wagner“ jetzt „von Bachmut“ zurückziehe, werde sich die Front bis an die russische Grenze ausbreiten, „womöglich auch weiter“. Neuerlich war Prigoschin bemüht, seine Konkurrenten aus dem regulären Militär als Verräter darzustellen: Seine „einfachen Krieger“ sagten ihm, womöglich wolle man „in den Tiefen des Verteidigungsministeriums oder weiter oben“ die Truppe hereinlegen und erlaube ihr deshalb nicht, ihre Bestände an Waffen, Munition und Kämpfern aufzufüllen.

In diese Kerbe stieß auch ein anderes Video, das am Montagmorgen im sozialen Netz „VKontakte“ veröffentlicht wurde. Darin sagt Prigoschin, „Wagner“ werde „Artjomowsk“ – so nennen die Invasoren Bachmut mit seinem sowjetischen Namen – vermutlich einnehmen, danach viele neue Leute rekrutieren und aus „der besten Privatarmee der Welt“ eine „Armee mit Ideologie“ machen. Diese sei der „Kampf für Gerechtigkeit“. Diesen Begriff verwendete Prigoschin als Drohung in die eigenen, russischen Reihen: Minister kommen und gingen, sagte er, „das russische Volk“ aber bleibe. Die „Wagner“-Truppe werde „unser Land weiter schützen“ und es sei ihr „absolut schnuppe, ob das die eine oder andere Instanz möchte“. Ebenfalls am Montag veröffentliche Prigoschins Pressedienst eine Nachricht des Unternehmers, derzufolge er dem Militär einen Brief über die „dringende Notwendigkeit“, Munition zu bekommen, geschickt habe. Doch am Sonntagmorgen sei seinem „Vertreter“ der Zugang in den Stab der Truppen verboten worden.