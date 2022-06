Konzentration auf Parteiarbeit : PiS-Chef Kaczynski verlässt Polens Regierung

Polens Regierung punktet mit Investitionen, Sozialleistungen und Aufrüstung. Jaroslaw Kaczynski, der jetzt das Kabinett verlässt, hatte den Kurs vorgegeben. Für die Wiederwahl will er an anderer Stelle kämpfen.

Das hat es in Polen lange nicht gegeben: Konsumenten protestieren gegen stark gestiegene Preise. In mehreren Großstädten behinderten Autofahrer einen Tag lang durch Bummeleinkäufe, das Bezahlen mit kleinen Münzen und andere Tricks den Tankstellenbetrieb. Anlass waren die Treibstoffpreise. Für Mai meldete die Brüsseler Statistikbehörde für Polen eine Inflation von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (EU-Durchschnitt: 8,8 Prozent); besonders stark war im Land der Anstieg bei Mieten und Energieträgern. Das ist die höchste Geldentwertung in Polen seit 1998 und derzeit eine der höchsten Raten in der EU. Nur bei Balten, Tschechen und Bulgaren ist sie noch höher.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



So hat der Chef der regierenden nationalkonservativen PiS, Jaroslaw Kaczynski, neben dem Krieg in der Ukraine die Inflation zum größten Problem der Regierung erklärt. Kaczynski hat zwar am Dienstag per Interview verkündet, er sei nach knapp zwei Jahren von jetzt an nicht mehr stellvertretender Ministerpräsident. Als solcher hatte er in der Regierung ein Komitee für Sicherheits- und Verteidigungsfragen geleitet. Außerdem sorgte er in dieser Zeit dafür, dass verschiedene Teile des Regierungslagers „eine gemeinsame Sprache fanden“, wie es ein Minister jetzt ausdrückte.