Oberstes Gericht in Israel : Justizstreit in Israel eskaliert

Eine drastische Entscheidung des Obersten Gerichts in Israel dürfte den Machtkampf zwischen der neuen Regierung und der Justiz verschärfen. Das Gericht verkündete am Mittwochnachmittag, dass Innen- und Gesundheitsminister Aryeh Deri nicht Mitglied des Kabinetts sein dürfe. Die Richter begründeten dies mit seinen Korruptionsvorstrafen.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, da die Regierung tiefgreifende Änderungen im Justizsystem plant. Diese würden vor allem das Oberste Gericht schwächen und dessen Kompetenzen bei der Prüfung von Gesetzen stark beschneiden. Vertreter der Justiz bis hin zu Gerichtspräsidentin Esther Hajut haben die Pläne in scharfen Worten gegeißelt.

Hajut erklärte bei der Verkündung der Entscheidung am Mittwoch, Deri sei drei Mal verurteilt worden, „und er hat seine Pflicht verletzt, der Öffentlichkeit in Ausübung hoher öffentlicher Ämter loyal und rechtskonform zu dienen“. Es widerspreche „Prinzipien von ethischem Handeln und Legalität“, ihm zwei so wichtige Ministerien anzuvertrauen. Der 63 Jahre alte Politiker ist Vorsitzender der ultraorthodoxen Schas-Partei und eine der zentralen Figuren in der religiös-rechtsnationalistischen Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Nach zwei Jahren sollte er das Finanzministerium übernehmen.

Offene Frage: Führt eine Bewährungsstrafe zum Politikverbot?

Deris Ernennung zum Minister war gleichwohl umstritten, da er im vergangenen Jahr wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, nachdem er sein Knesset-Mandat niedergelegt und beteuert hatte, er strebe kein hohes politisches Amt mehr an. Da aus rechtlicher Sicht unklar war, ob Deris Bewährungsstrafe ein siebenjähriges Politikverbot nach sich zieht, verabschiedete Netanjahus Koalition kurz vor der Vereidigung der neuen Regierung Ende Dezember ein Gesetz, welches den Weg für Deri freimachte. Eine zivilgesellschaftliche Initiative reichte daraufhin eine Petition gegen die Ernennung beim Obersten Gericht ein. Zehn der elf Richter stimmten nun für die Disqualifikation.

Während Oppositionspolitiker die Entscheidung begrüßten, kam von Vertretern der Koalition scharfe Kritik. Der Vorsitzende der Knesset, Amir Ohana von der rechten Likud-Partei, sagte, die Richter hätten sich nicht in eine Angelegenheit einmischen sollen, die zu regeln dem Parlament zusteht. „Jetzt wird die Legislative zu Wort kommen“, sagte Ohana, offenkundig mit Blick auf den Gesetzesentwurf zur Justizreform.

Justizminister Jariv Levin nannte die Entscheidung der Richter „absurd“. Sie „trampelt auf den Stimmen von fast 400.000 Schas-Wählern herum, aber auch auf dem Willen der Mehrheit der israelischen Bürger“. Er werde alles Notwendige tun, um die „schrecklich Ungerechtigkeit“ gegenüber Deri, der Schas-Partei und der israelischen Demokratie wiedergutzumachen, sagte der Likud-Justizminister. Der Minister für Jerusalem-Angelegenheiten, Amihai Elijahu von der ultrarechten Partei „Jüdische Stärke“, appellierte an die Regierung, die „rechtswidrige Entscheidung“ des Gerichts zu ignorieren.

Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass die Regierung eine andere Lösung suchen wird. Deris Schas-Partei selbst nannte die Gerichtsentscheidung in einer Stellungnahme politisch und willkürlich. Sie sei ein „schwerer Verstoß gegen das Recht, zu wählen und gewählt zu werden, was das Lebenselixier der Demokratie ist“. Weiter hieß es, die Partei werde nun ihre nächsten Schritte wägen und sich dazu mit den Rabbinern beraten, welche die Partei anleiten.