Justizreform in Israel : Straßenblockaden am Tag der Entscheidung

Polizisten versuchen am Montag in Jerusalem, eine Straßenblockade zur Knesset aufzulösen. Bild: AP

Der Protest der Gegner der Justizreform in Israel lässt nicht nach. Schon am Montagmorgen gab es in Jerusalem ein weiteres Mal Szenen, die in den vergangenen Wochen und Monaten im Land immer wieder zu sehen waren: Demonstranten blockierten Straßenkreuzungen und Wohnhäuser von Politikern. Polizisten versuchten, zum Teil gewaltsam, die Menschenmengen aufzulösen. Zudem sollen zahlreiche Geschäfte und Tankstellen bestreikt werden.

Die Lage spitzt sich zusehends zu, denn die finalen Abstimmungen im Parlament über das erste Gesetz des Justizreform-Pakets stehen möglicherweise unmittelbar bevor; geplant sind sie für den Nachmittag. Wird das Gesetz verabschiedet, hätte das Oberste Gericht keine Möglichkeit mehr, Entscheidungen der Regierung als „unangemessen“ zurückzuweisen.

Netanjahu will zur Abstimmung erscheinen

Hunderte Demonstranten versuchten daher schon seit dem Morgen, die Zufahrtswege zur Knesset zu blockieren. Viele, die von außerhalb der Stadt gekommen waren, hatten in Zelten in einem nahe gelegenen Park übernachtet. Die Polizei setzte Wasserwerfer und berittene Kräfte ein. Feuerwehrleute benutzten elektrische Handsägen, um die Ketten zu zertrennen, mit denen Armeereservisten sich aneinandergekettet hatten. Mehrere Personen wurden festgenommen, unter ihnen einer der Protestführer. Dennoch waren mehrere Kreuzungen am Vormittag weiter von Menschen blockiert.

Im Parlamentsgebäude ging die Debatte über den Gesetzentwurf der Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu weiter, die am Vortag begonnen hatte. Oppositionsabgeordnete hielten lange Reden, um die Abstimmung hinauszuzögern. Ministerpräsident Netanjahu kündigte an, dass er zur Abstimmung erscheinen werde. Er war am Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. In der Nacht zum Sonntag war dem 73 Jahre alten Politiker akut ein Herzschrittmacher eingesetzt worden, nachdem seine Ärzte Herzrhythmusstörungen diagnostiziert hatten. Am Sonntagabend teilte Netanjahu mit, es gehe ihm „großartig“. Zur Sache äußerte er, die Koalition werde ihre Bemühungen fortsetzen, die Gesetze zu verabschieden, und zwar „im Einvernehmen“.

Noch im Krankenhaus erhielt er Besuch von Staatspräsident Izchak Herzog, der gerade von seiner Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt war. Herzog fuhr unmittelbar vom Flughafen zu Netanjahu. Er dürfte dem Ministerpräsidenten auch die Mahnungen des amerikanischen Präsidenten Joe Biden übermittelt haben, der sich zunehmend besorgt zeigt über den Kurs der Netanjahu-Regierung.

Auch Biden selbst äußerte sich noch einmal: Es sehe so aus, als spalte die Justizreform die Gesellschaft immer stärker, sagte er einem israelischen Nachrichtenportal. „Angesichts der vielfältigen Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist, ergibt es keinen Sinn, dass die israelische Führung dies überstürzt.“ Der amerikanische Präsident mahnte, „die Menschen an einen Tisch zu bringen und einen Konsens zu finden“.

Herzog präsentiert wohl Kompromissvorschlag

Präsident Herzog versucht kurzfristig weiter fieberhaft, eine Kompromisslösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Nach dem Besuch im Krankenhaus bei Netanjahu traf er noch am Sonntagabend die beiden Oppositionsführer Jair Lapid und Benny Gantz. Medienberichten zufolge präsentierte Herzog einen Kompromissvorschlag. Dieser sieht demnach vor, dass eine abgeschwächte Version des vorliegenden Gesetzentwurfs verabschiedet wird. Danach soll für mehrere Monate kein Gesetz aus dem Bereich der Justizreform mehr verabschiedet werden – oder nur, wenn mindestens 75 der 120 Knesset-Abgeordneten zustimmen.

Uneinigkeit besteht derzeit offenbar vor allem mit Blick darauf, wie lange diese Gesetzgebungspause andauern soll. Der Zeitung „Yedioth Ahronoth“ zufolge besteht die Opposition auf mindestens 15 Monaten, wohingegen Netanjahus Likud-Partei nicht mehr als drei Monate zugestehen will. Anfang August beginnt die Sommerpause der Knesset, die rund zwei Monate dauert. Auch der Gewerkschaftsdachverband Histadrut ist weiter in die Suche nach einem Kompromiss eingebunden.

Selbst wenn die Anführer beider Seiten einen Kompromissvorschlag akzeptieren, ist ungewiss, ob dieser in den beiden Lagern Zustimmung findet. Die Protestbewegung gegen die Justizreform hat schon zu Protokoll gegeben, dass sie lediglich bereit sei, eine völlige Streichung des Gesetzentwurfs zu akzeptieren.

Auf der anderen Seite sagte der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir von der Partei „Jüdische Stärke“, am Montagmorgen, dass es ein Fehler wäre, den Gesetzgebungsprozess zu unterbrechen, wenn das Gesetz zur Einschränkung des „Angemessenheit“-Kriteriums verabschiedet ist. „Ich bin strikt gegen ein Einfrieren. Ich denke, das wäre ein großer Fehler“, sagte Ben-Gvir. Der Likud müsse verstehen, dass man gewählt worden sei, um die Justizreform umzusetzen.