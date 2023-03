Aktualisiert am

Justizreform in Israel : Protest in Netanjahus Komfortzone

Aufgeheizte Stimmung: Demonstranten mit israelischen Fahnen blockieren am Donnerstag in Tel Aviv eine der Hauptverkehrsstraßen. Bild: AP

Am Donnerstag erlebte Israel eine weitere Welle der Kundgebungen, Streiks, Protestmärsche. Die Opposition hatte zu einem „Tag des Widerstands“ gegen die Justizreform aufgerufen. Demonstranten versuchten unter anderem, die Zufahrt zum Ben-Gurion-Flughafen zu blockieren, von dem aus Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Nachmittag zu einem Besuch in Italien aufbrechen wollte.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die Reise bereitete noch aus weiteren Gründen logistische Probleme. Die Fluglinie El Al hatte offenbar Schwierigkeiten, Piloten zu finden, die Netanjahu und seine Frau Sara nach Rom fliegen wollten. Laut Angaben von El Al war der Grund, dass nur wenige Piloten die große Boeing 777 fliegen könnten, auf der die Netanjahus dem Vernehmen nach bestanden. Indessen gibt es Hinweise, dass es sich vielmehr um einen stillen Protest von Piloten gegen die Justizreform von dessen Regierung handelte. El-Al-Chefin Dina Ben Tal Ganancia selbst hob hervor, man werde „keinen Boykott irgendeiner Art erlauben, ganz sicher nicht gegen den Ministerpräsidenten Israels“. Am Ende flog er in einer kleineren Maschine.