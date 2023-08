Justizreform in Israel : Was Benjamin Netanjahu nicht sagt

Benjamin Netanjahu nimmt am 30. Juli 2023 an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Bild: dpa

Ein Satz von Benjamin Netanjahu reichte aus, um all die Zusicherungen, die er dem Oppositionslager in den vergangenen zwei Wochen gegeben hat, wie Makulatur erscheinen zu lassen. Dem amerikanischen Sender Bloomberg sagte Israels Ministerpräsident, nach der Sommerpause des Parlaments werde seine Koalition wahrscheinlich anstreben, die Zusammensetzung des Richterwahlkomitees zu verändern. Netanjahu sah das möglicherweise als Zugeständnis an, denn er fügte in dem am Sonntagabend veröffentlichten Interview hinzu: „Das ist im Grunde das, was noch übrig ist.“ Die anderen geplanten Teile der Justizreform „sollten wir nicht zu Gesetzen machen“.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Die Opposition dürfte das kaum beruhigen. Denn der Plan der Regierungskoalition, die Kontrolle über die Auswahl der Richter im Land zu erlangen, gilt als Herzstück der umstrittenen Justizreform. Im Frühjahr passierte ein entsprechendes Gesetz die erste Lesung in der Knesset, wurde aufgrund des massiven Widerstands dann aber auf Eis gelegt. Und nachdem vor zwei Wochen ein anderes Gesetz zur Justizreform verabschiedet wurde, sprach Netanjahu beständig von seiner Kompromissbereitschaft und der Notwendigkeit eines breiten Einvernehmens über weitere Gesetzesvorhaben. Dass er nun in Aussicht gestellt hat, das Richterwahlverfahren wieder auf die Tagesordnung zu bringen, rief umgehend scharfe Kritik hervor. Oppositionsführer Jair Lapid kommentierte, Netanjahu „setzt seine Kampagne von Lügen rund um die Welt fort“.