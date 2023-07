Bis buchstäblich zur letzten Minute hielten am Montag die Bemühungen an, den Konflikt über Israels Justizreform zumindest vorübergehend zu entschärfen. Noch während die Abstimmung über den ersten Teil des umstrittenen Gesetzespakets in der Knesset lief, wurden immer wieder Kompromisslösungen ins Gespräch gebracht. Staatspräsident Itzchak Herzog, einer der Vermittler, sprach in einer Mitteilung von einem „nationalen Notstand“.

Die Bürger Israels „erwarten Verantwortung und Führung“, sagte er und rief die Anführer der politischen Lager dazu auf, „mutig zu handeln“ und eine Verständigung zu erreichen. Vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem demonstrierten Tausende Menschen gegen das Vorhaben. Am Ende blieben alle diese Bemühungen erfolglos: Mit der Mehrheit der Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin wurde der Gesetzentwurf angenommen. Das Ergebnis lautete 64 zu null Stimmen – die 56 Mitglieder der Opposition hatten die letzte Abstimmung boykottiert.



Der Gesetzentwurf zur weitgehenden Abschaffung der richterlichen Überprüfung von Regierungsentscheidungen ist der erste Teil der im Januar verkündeten Justizreform. Das Oberste Gericht in Israel hatte bislang die Möglichkeit, Entscheidungen der Regierung zu überprüfen und gegebenenfalls für „unangemessen“ zu erklären. Dazu gehörten auch Personalentscheidungen. So hatten die Richter im Januar die Ernennung des Vorsitzenden der ultraorthodoxen Schas-Partei, Aryeh Deri, zum Innen- und Gesundheitsminister für „extrem unangemessen“ erklärt, weil er mehrfach wegen Korruption vorbestraft ist. Netanjahu musste Deri daraufhin entlassen. Nun könnte er wieder in seine Ämter eingesetzt werden. Weiterhin hat das Gericht dagegen die Möglichkeit, Entscheidungen lokaler Verwaltungen zu überprüfen.



Ein Konzept der Weltanschauung?



In der Debatte über den Gesetzentwurf kritisierte Justizminister Jariv Levin von Netanjahus Likud-Partei das Konzept der „Unangemessenheit“ als „Weltanschauung“. An die Adresse der Richter sagte er: „Ihr wollt entscheiden, was angemessen ist und was nicht, anstelle derjenigen, die von der Nation gewählt wurden? Das soll angemessen sein?“ Er wisse nur, dass eine klare Mehrheit der Bevölkerung Veränderungen im Justizwesen wolle. Levin begrüßte das Abstimmungsergebnis mit den Worten, man habe „den ersten Schritt in einem historischen Prozess unternommen, das Justizsystem zu korrigieren“.



Levin zählt zu den entschiedensten Befürwortern der Reform. Medienberichten zufolge widersetzte der Justizminister sich am Montag den Vorschlägen von Verteidigungsminister Joav Gallant, den Gesetzentwurf abzuschwächen. Auch der Vorsitzende der ultrarechten Partei „Jüdische Stärke“, Itamar Ben-Gvir, lehnte einen Kompromiss ab. Am Montagnachmittag kritisierte er, dass „Teile der Koalition“ entsprechende Anläufe unternähmen. „Jeder Kompromiss in der Abstimmung über das Angemessenheit-Gesetz wäre eine Schande für die ganze politische Rechte“, äußerte Ben-Gvir. Medienberichten zufolge drohten Levin und Ben-Gvir gegenüber Netanjahu mit dem Ende der Koalition, sollte der Gesetzentwurf nicht verabschiedet werden.



Geeint ist kaum eine Gruppe



Oppositionsführer Jair Lapid warf der Regierung vor, sie habe sich der Suche nach einem Kompromiss verweigert. In der Knesset-Debatte sagte er, es sei „unsere wichtigste Pflicht, als gewählte Offizielle und als israelische Patrioten, für unser Zusammenleben zu kämpfen, für das Gemeinwohl“. Netanjahu habe dabei versagt. Noch nie in der Geschichte Israels habe es „eine solche Periode der absoluten Verantwortungslosigkeit gegeben“, sagte Lapid. Auch die Reformgegner waren aber nicht geeint. Die Protestbewegung hatte am Morgen zu Protokoll gegeben, dass sie lediglich bereit sei, eine völlige Streichung des Gesetzentwurfs zu akzeptieren.



Vor der Knesset demonstrierten seit dem Morgen Tausende gegen die Pläne der Koalition. Demonstranten blockierten Kreuzungen und Zufahrtswege und versuchten, Polizeiabsperrungen zu überwinden. Die Polizei setzte Wasserwerfer und berittene Kräfte ein. Bis zum Nachmittag wurden in Jerusalem 19 Personen festgenommen und mehrere verletzt.

Das schärfste Schwert der Protestbewegung waren mutmaßlich aber nicht die Massen auf den Straßen gewesen, sondern die Drohung von Armeereservisten, den Dienst zu verweigern. Ranghohe Armeeoffiziere unterrichteten Mitglieder des Sicherheitskabinetts vor der Abstimmung über die aktuelle Einsatzbereitschaft der Armee. Nachdem am Wochenende mehr als 11.000 Reservisten die Dienstverweigerung angekündigt hatten, wächst die Besorgnis über Israels Verteidigungsfähigkeit. Auch in anderen Sicherheitsbehörden werden Dienstverweigerungen befürchtet. Der Direktor des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, berief einem Fernsehbericht zufolge ein Treffen mit Mitarbeitern ein. Er sagte dort demnach, sollte die Situation zu einer Verfassungskrise führen, werde er „auf der richtigen Seite stehen“. Aber dieser Zeitpunkt sei noch nicht gekommen.

Netanjahu war am Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. In der Nacht zum Sonntag war dem 73 Jahre alten Politiker ein Herzschrittmacher eingesetzt worden, nachdem seine Ärzte Herzrhythmusstörungen diagnostiziert hatten. Noch im Krankenhaus besuchte ihn am Sonntagabend Staatspräsident Herzog, der gerade aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war. Herzog dürfte dem Ministerpräsidenten die Mahnungen von Präsident Joe Biden übermittelt haben, der sich zunehmend besorgt zeigt über den Kurs der israelischen Regierung. Biden selbst sagte am Sonntagabend einem israelischen Nachrichtenportal, es sehe so aus, als spalte die Justizreform die israelische Gesellschaft immer stärker. Der amerikanische Präsident mahnte, „die Menschen an einen Tisch zu bringen und einen Konsens zu finden“, anstatt die Dinge zu überstürzen.