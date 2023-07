Justizreform in Israel : Ein Abgeordneter gegen die „Richter-Herrschaft“

Nach einer chaotischen Sitzung hat der Justizausschuss der Knesset am Mittwochabend den Entwurf eines Gesetzes verabschiedet, das die Überprüfung exekutiver Entscheidungen durch das Oberste Gericht stark einschränken würde. Als der Ausschussvorsitzende Simcha Rothman das Ergebnis verkündete, riefen Vertreter der Opposition laut „Schande“ und warfen ihm vor, die israelische Gesellschaft zu spalten.

Der Justizausschuss stand in den vergangenen Tagen im Zentrum der Aufmerksamkeit im politischen Israel. Rothman wollte den Wortlaut des Gesetzentwurfs möglichst rasch beschließen lassen, damit dieser noch vor der Sommerpause Ende Juli die zweite und dritte Lesung im Parlamentsplenum passieren kann.

Die Opposition hatte mehr als 27.670 Änderungsanträge eingereicht, um die Verabschiedung hinauszuzögern. Seit Dienstag wurde in einer Marathonsitzung darüber abgestimmt, etwa 1400 Mal mussten die Ausschussmitglieder die Hand heben. Die Opposition warf Rothman immer wieder ihm vor, den Entwurf durchzupeitschen und Verfahrensregeln zu verletzen. Es gab Schreiduelle im Ausschuss, der Vorsitzende verwies mehrere Abgeordnete des Saals.

Rhetorisch beschlagen und leicht erregbar

Rothman ist neben Justizminister Jariv Levin einer der Architekten der umstrittenen Justizreform. Der 42 Jahre alte Politiker gehört der rechten Partei „Religiöser Zionismus“ an, für die er seit 2021 in der Knesset sitzt. Schon zuvor kämpfte der Jurist in einer von ihm gegründeten Organisation dafür, die Befugnisse der Judikative einzuschränken. Die Macht, die er seit Januar als Vorsitzender des Justizausschusses hat, nutzt er in vollen Zügen. Wer Sitzungen besucht, kann miterleben, wie der gleichermaßen rhetorisch beschlagene wie leicht erregbare Rothman andere Abgeordnete nach wenigen Sekunden unterbricht, ihnen über den Mund fährt, sie verbessert oder ihnen widerspricht. Rothmans konfrontative Art, aber auch die Lust der Opposition am Eklat haben dazu geführt, dass Sitzungen des Ausschusses immer wieder im Tumult endeten.

Rothman ist der Ansicht, Israel sei gegenwärtig eine „Legalokratie“, in der nicht gewählte Richter das Land kontrollierten und die Privilegien der linken, europäischstämmigen Elite zu bewahren suchten. Dieses System gehe auf den früheren Gerichtspräsidenten Aharon Barak zurück. Er selbst habe die Aufgabe, es zu reparieren. Dabei vertritt er nur scheinbar liberale Positionen. Rothman stand hinter einem Gesetzesvorhaben, das es beispielsweise erlauben würde, Homosexuellen aus religiösen Gründen Dienstleistungen zu verweigern. Auch mit Blick auf die Besatzung ist er ein Ideologe; der Vater von fünf Kindern lebt mit seiner Frau Hanna in einem Siedlungsaußenposten südlich von Bethlehem.

Seine Lebensaufgabe aber ist der Umbau des Systems der Gewaltenteilung in Israel. Neben dem aktuellen Gesetzentwurf gehört dazu etwa die Reform des Verfahrens, Richter zu ernennen; und Rothmans Liste ist noch länger. Angesichts der anhaltenden Proteste ist das letzte Wort über diese Vorhaben aber noch nicht gesprochen.