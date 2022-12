Korruptionsermittlungen : Vizepräsidentin des EU-Parlaments bis mindestens Sonntag im Gefängnis

Die Griechin Eva Kaili war am Freitag wegen des Verdachts der Korruption festgenommen worden. Die Justiz will am Sonntag über ihren Verbleib in der Haft entscheiden. Deutsche Politiker zeigen sich schockiert.

In den Korruptionsermittlungen gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, entscheidet sich am Sonntag, ob die griechische Politikerin und vier weitere Verdächtige im Gefängnis bleiben. Dann werde über mögliche Haftbefehle befunden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die fünf Verdächtigen waren am Freitag festgenommen worden.

Dazu gehört nach dpa-Informationen auch der Lebensgefährte der griechischen Europa-Abgeordneten, der im Parlament als Berater für Außenpolitik und Menschenrechte arbeitet. Zudem ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein ehemaliger Europaabgeordneter unter den Festgenommenen. Medienberichten zufolge haben alle Verdächtigen außer Kaili die italienische Staatsangehörigkeit oder sind italienischer Herkunft.

Die deutsche Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer, hat sich schockiert über die Vorwürfe gezeigt. „Das macht mich fassungslos“, sagte die FDP-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist völlig klar, dass das insgesamt negative Auswirkungen auf das Parlament hat.“

Beer sagte der dpa, Kaili habe das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ins Europaparlament erschüttert. „Ich hoffe, dass sie von sich aus Konsequenzen zieht.“ Zunächst solle sie ihren Posten als stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments abgeben. Falls die Ermittlungen den Verdacht bestätigen, solle die frühere Journalistin auch als Abgeordnete zurücktreten.

Sie selbst kenne Kaili nur aus der Arbeit im Präsidium, sagte Beer. Dort sei sie „eigentlich immer sehr engagiert, proeuropäisch und sehr korrekt“ aufgetreten. Falls sich die Vorwürfe bewahrheiteten, „dann hat da jemand eine Fassade hochgezogen“. „Da hat jemand quasi zwei Gesichter.“

Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, Jens Geier hat Kaili zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. „Natürlich kann sie das Parlament nicht weiter repräsentieren“, sagte der deutsche EU-Abgeordnete am Samstag der dpa zur Zukunft der griechischen Politikerin. „Es kann keinen Tag so weitergehen.“ Geier ist Vorsitzender der 16 Europaabgeordneten der SPD.

Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine mutmaßliche kriminelle Organisation, versuchte Einflussnahme aus dem Ausland sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche. Man habe seit mehreren Monaten den Verdacht, dass ein Golfstaat versuche, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Nach dpa-Informationen handelt es sich dabei um das Emirat Katar, wo derzeit die Fußball-WM ausgetragen wird.