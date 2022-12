Russlands Justiz : Loyalität schützt nicht vor Lagerhaft

Aktualisiert am

In Moskau ist der Prozess gegen die Brüder Magomedow zu Ende gegangen. Er zeigt, dass in Russland nicht nur Oppositionelle ins Gefängnis wandern. Auch systemtreue Unternehmer sind nicht vor Willkür gefeit.

Russlands innenpolitisches Le­ben spielt nicht in Parlamenten, sondern in Gerichtssälen. Dieser Tage im Meschtschanskij-Bezirksgericht in Moskau. Im dritten Stock wird dem Oppositionellen Ilja Jaschin der Prozess gemacht; er soll bis zu zehn Jahre in Haft, weil er im Ukrainekrieg zu den Morden von Butscha „wissentlich falsche Informationen“ verbreitet habe. Ein Stockwerk darunter ist jetzt ein anderer Prozess zu Ende gegangen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die Hauptangeklagten, die Brüder Sijawudin und Magomed Magomedow, sollen 19 respektive 18 Jahre in strenge Lagerhaft. Im Prozess gegen Jaschin verteidigt die Staatsmacht ihre Deutungshoheit über den Krieg gegen Kritiker. Dagegen waren die Magomedows stets loyal, gut vernetzt und sehr reich. Ihr Sturz zeigt, dass Geld und Kontakte nichts nützen, wenn man in Ungnade fällt, wenn Linien überschritten werden, deren Verlauf unklar ist.

Die Zeitschrift „Forbes“ zählte die Magomedows 2017 zu den zehn „reichsten Familienclans Russlands“, bezifferte das Vermögen des jüngeren Bruders auf 1,3 Milliarden Dollar, das des älteren auf 450 Millionen Dollar. Davon dürfte nach Pfändungen und Zwangsveräußerungen kaum etwas bleiben. Schon seit Frühjahr 2018 sitzen der 54 Jahre alte Sijawudin Magomedow und sein eineinhalb Jahre älterer Bruder in Untersuchungshaft. Der Prozess begann erst im April 2021. Neben den Brüdern wurden nun vier weitere Männer verurteilt, zu Haftstrafen zwischen sieben und zwölf Jahren. Sie gelten gleichsam als Beifang, sind aber notwendig für die Logik der Anklage.

Unabhängige Beobachter: Keine Belege für „kriminelle Vereinigung“

Im Zentrum stehen Vorwürfe um eine „organisierte kriminelle Vereinigung“. Das klingt nach Mafia, soll aber in dem Fall ein Unternehmen sein. Die „Summa“-Holding des jüngeren Magomedows wirkte in den Bereichen Logistik, Bau, Telekommunikation, Rohstoffe und Landwirtschaft. Ihre Unternehmen bauten Stadien für die Fußballweltmeisterschaft 2018, Straßen, Häfen, Bahnstrecken, sanierten den Kaliningrader Flughafen. „Summa“ sei gegründet worden, um „systematisch“ Budgetmittel zu stehlen, so der Vorwurf; der Staat sei um mehr als 170 Millionen Euro gebracht worden. Die Prozessakten wuchsen auf rund 830 Bände, 1092 Zeugen wurden befragt. Die drei Richterinnen brauchten sechs Prozesstage, um – abwechselnd – das Urteil zu verlesen.

Die Schuld stellten sie zu Beginn fest, gelangten am Donnerstagnachmittag zu den Strafmaßen. Unabhängige Journalisten, die dem Prozess folgten, sahen trotz der Masse keine Belege für einen „besonders schweren Betrug“, geschweige denn für eine „organisierte kriminelle Vereinigung“. Trotzdem kämen Menschenrechtsschützer nicht auf die Idee, die Magomedows als politische Gefangene einzustufen wie den Kriegsgegner Jaschin. Denn nützliche Verbindungen prägten den Aufstieg der Brüder aus Machatschkala, der Hauptstadt Dagestans im Nordkaukasus. Russlands Geschäftswelt rätselt seit Jahren, was ihren Sturz bewirkt, wer das Verfahren gegen die Brüder „bestellt“ habe.

Sijawudin Magomedow war mit Arkadij Dworkowitsch verbunden, der Dmitrij Medwedjew während dessen Präsidentschaft (2008 bis 2012) beriet und sich später, als Medwedjew wieder Putins Ministerpräsident war, als dessen Stellvertreter um Geschäftsfelder kümmerte, die denen von „Summa“ entsprachen. Von Dworkowitsch, nun Präsident des Weltschachverbands, kam keine Unterstützung, auch nicht von Medwedjew. Letzterer teilt als Putins Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats so schrill gegen Kiew und Washington aus, dass es wirkt, als wollte er seine früheren Avancen gen Westen vergessen machen – und seine Ohnmacht, eigene Weggefährten zu schützen.

Mächtige Kontakte ließen die Magomedows fallen

Auch von Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, kam keine Hilfe. Ihm hatte Sijawudin Magomedow laut Recherchen des Antikorruptionskämpfers Alexej Nawalnyj 2015 eine Hochzeitsreise mit einer Jacht vor Sardinien bezahlt und zeitweise einen Sohn Peskows beschäftigt. Peskow behauptete zu dem Fall, der Staat kontrolliere genau, wie Haushaltsmittel benutzt würden, die Festnahme sei keine „einmalige Aktion“.

Der ältere Bruder war von 2002 bis 2009 Mitglied des Parlamentsoberhauses, führte von 2016 an die „Nächtliche Eishockeyliga“. Darin trat Putin regelmäßig mit einer Prominentenauswahl auf. Magomed Magomedow saß zudem im Kuratorenrat der Russischen Geographischen Gesellschaft, einem Club der Elite, dem Verteidigungsminister Sergej Schojgu vorsteht. Auch diese Seite ließ die Magomedows fallen.

Dennoch traten einige prominente Fürsprecher vor Gericht auf, plädierten als „Bürgen“ dafür, die Brüder aus Untersuchungshaft in Hausarrest zu überführen. Unter ihnen waren ein früheres Oberhaupt von Dagestan und der Geschäftsmann Gennadij Timtschenko. Doch nicht einmal dieser Putin-Weggefährte, der im Rohstoff- und Pipeline-Geschäft reich geworden ist, hatte Erfolg. Das Gericht ließ Timtschenko sogar warten und sinnarme Fragen beantworten. Die Brüder blieben in Haft.

Staatsbereicherung und lange Haftstrafen

Putins Sprecher sagte, der Fall der beiden habe keinen politischen Hintergrund. Doch sind staatliche Strukturen seine Nutznießer: Schlüsselbeteiligungen gingen an Staatskonzerne wie Transneft, Rostec und die Bank VTB. Manches spricht dafür, dass Sijawudin Magomedows Anteile an dem großen Logistikunternehmen FESCO nun an den Nuklearkonzern Rosatom gehen. Die vom Staat im Umfeld der Magomedows beschlagnahmten Vermögenswerte machen ein Vielfaches der angeblichen Schadenssumme aus.

Mehr zum Thema 1/

Staatsbereicherung tritt so neben die abschreckende Wirkung der langen Haftstrafen, die auch loyalen Kräften drohen. So kommt es zu Überschneidungen, die noch vor Kurzem unwahrscheinlich gewesen wären: Im Meschtschanskij-Gericht trafen die Magomedows nun in Sitzungspausen auf Ilja Jaschin. Der erzählte Journalisten, man habe sich über Moskauer Untersuchungsgefängnisse ausgetauscht. Die Magomedows hätten ihm „Feigen aus Machatschkala“ abgegeben.