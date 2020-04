Die Pandemie und junge Leute : Spaniens Generation Corona

An Arbeit mangelt es nicht. Die Kirschen sind schon reif, bald folgen Nektarinen, Aprikosen und Pfirsiche. Verzweifelt suchen spanische Bauern nach einheimischen Erntehelfern. Statt der Nordafrikaner und Osteuropäer, die wegen des Coronavirus nicht kommen können, pflücken Spanier die reifen Früchte. Zu arbeitslosen Kellnern und Zimmermädchen gesellen sich immer mehr Studenten und andere junge Leute. Aus den Städten sind sie zu den Eltern in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt – eigentlich hatten sie ganz andere Träume.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die „verlorene Generation“, wie sie in Spanien genannt wird, hatte zuletzt wieder ein wenig Hoffnung geschöpft. Die schlimmsten Folgen der verheerenden Finanzkrise, die das Land vor einem Jahrzehnt an den Rand des Bankrotts gebracht hatte, schienen vorüber zu sein. Doch dann überrollte die Epidemie ihr Land. Obwohl die junge Generation so gut ausgebildet ist wie keine vor ihr, kehren die ersten auf die Plantagen und Felder zurück. Von dort waren ihre Eltern und Großeltern einst auf der Suche nach einem besseren Leben und nach Bildung in die Städte aufgebrochen: Statt sich als Architekten, Anwälte und Start-up-Unternehmer eine eigene Existenz aufzubauen, fängt die „Generación C“ an, sich als Erntehelfer durchzuschlagen. So nennen sie einige in Anspielung auf den Anfangsbuchstaben des Coronavirus.