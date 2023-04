Aktualisiert am

Julian Hessenthaler : Der Drahtzieher von Ibiza will sich rehabilitieren

Julian Hessenthaler im Wiener Volkstheater Bild: AFP

Julian Hessenthalers Video des damaligen Vizekanzlers Strache auf Ibiza hat 2019 die Regierung in Wien gesprengt. Dann kam er wegen Drogenhandels in Haft. Nun will er seine Unschuld beweisen.