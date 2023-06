Journalismus in Russland : Aus Liebe gegen die Einsamkeit

Wassilij Polonskij am 16. Juni in Moskau Bild: Friedrich Schmidt

Als noch demonstriert wurde in Russland, bahnte sich Wassilij Polonskij mit dem iPhone in der Hand Wege durch die Reihen von Demonstranten und Polizisten. Er filmte und schilderte in die Kamera, was er sah, fragte nach links und rechts, blieb ruhig und gelassen zwischen Schlagstöcken und Arrestbussen. Nun hat sich Russlands politisches Geschehen vor Gerichte verlagert. Auch dort hilft dem 35 Jahre alten Moskauer, dass er groß und kräftig ist. In den Gebäuden ist es oft eng und überfüllt. Polonskij überragt alle, filmt und schildert, was passiert. Nicht mehr, wie viele Jahre, für den unabhängigen Fernsehsender TV Doschd. Sondern für verschiedene Youtube-Formate und seinen eigenen Telegram-Kanal mit mehr als 13.000 Abonnenten.

Polonskij ist einer der letzten unabhängigen Journalisten, die noch in Russland sind. Viele seiner Kollegen haben das Land nach dem Überfall auf die Ukraine vor eineinviertel Jahren verlassen. Polonskijs frühere Doschd-Kollegen arbeiten nun aus Riga, Berlin, Tiflis oder Amsterdam. Denn in Russland gilt seit März 2022 eine faktische Militärzensur. Polonskij blieb. Der Jurist wählte seine Worte mit Bedacht, mit Rücksicht auf die offiziellen Vorgaben. Sprach von der „sogenannten speziellen Militäroperation“ statt von Krieg, sagte „Teilmobilmachung“ statt Mobilmachung. Polonskij ist klar, dass ihn das nicht unbedingt schützt. Wen die Repression wann trifft und warum, ist vielfach unklar.