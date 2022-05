Interview mit Josep Borrell : „Wollt ihr, dass die Ukrainer auf den Knien rutschen?“

Der EU-Außenbeauftragte kritisiert im F.A.Z.-Interview, dass den Gegnern von Waffenlieferungen an die Ukraine offenbar egal ist, wie der Krieg ausgeht. Er fordert, dass Europa künftig weniger naiv in der Außenpolitik ist.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, die Ukraine solle den Krieg gewinnen. Was genau bedeutet das?

Nikolas Busse Verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik. Folgen Ich folge

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Nicht unter russischer Herrschaft zu stehen, die eigene Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität zu bewahren. Und eine Politik, die auf dem Willen des Volkes beruht.

Was wird die EU tun, damit dieses Ziel erreicht wird?

Mehr von dem, was wir bisher schon getan haben. Waffen an die Ukraine liefern, die russische Wirtschaft schwächen, Russland international isolieren. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, je mehr Waffen ihr an die Ukraine liefert, desto länger wird der Krieg dauern und desto größer wird das Leid der Ukrainer sein. Selbst in Europa sagen das manche.

Auch in Deutschland hört man dieses Argument.

Aber ich frage diese Leute: Spielt es keine Rolle, wie dieser Krieg endet? Sollen die Ukrainer auf den Knien rutschen, in Stücke gerissen von den Russen? Ist es das, was ihr wollt? Diese Leute sagen, wenn keine Waffen geliefert werden, dann endet der Krieg. Und was kommt dann? Sehen Sie, Kriege enden mit einer Verhandlung. Man muss aber aus einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch kommen, und es geht jetzt darum, die Ukrainer in diese Position zu bringen. Wir werden dieses Thema auch beim G-7-Außenministertreffen am Donnerstag in Weißensee besprechen, wo Deutschland gerade den Vorsitz führt.

Wie könnte ein Ergebnis am Verhandlungstisch aussehen?

Ich weiß es nicht. Es wird davon abhängen, wie stark jede Seite ist.

Wird die EU am Verhandlungstisch sitzen?

Das ist eine Sache zwischen der Ukraine, Russland und einem Vermittler.

Wer könnte das sein?

Nicht wir. Das würden die Russen nicht akzeptieren, so wie wir Russland nicht als Vermittler akzeptieren würden. China geht auch nicht, da sie zur russischen Seite neigen. Die Türkei macht da einen ganz guten Job. Die hat gute Beziehungen zu beiden Seiten. Am besten wären natürlich die Vereinten Nationen.

Die Verhandlungen in der EU über ein Ölembargo sind nicht einfach. Was heißt das für ein Gasembargo, was der nächste Schritt wäre?

Wir zahlen für Öl viel mehr an Russland als für Gas. Wenn wir das stoppen, dann haben wir schon viel erreicht. Gas dagegen ist ein strategisches Produkt, weil es nicht nur eine Energiequelle ist, sondern auch ein Rohstoff für die petrochemische Industrie. Und da kann es nicht ersetzt werden. Da müssen wir jetzt neue Lieferanten finden.

Wie schnell geht das?

Wir waren zu naiv, uns völlig in russische Hand zu begeben und etwa in Deutschland keine LNG-Terminals an der Küste zu haben. Wir müssen uns eingestehen, dass wir da einen Fehler gemacht haben, den wir korrigieren müssen. Das wird ein wenig länger dauern, aber wir werden uns vom russischen Gas befreien.

Beim Öl besteht nun außerdem das Problem, dass die Russen mehr nach Asien verkaufen können.

Das kann man nicht verhindern.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Auch nicht durch Sekundärsanktionen?

Die rechtlichen Texte, an denen wir derzeit arbeiten, sehen nur vor, dass wir nichts mehr von Russland kaufen. Indien kauft schon viel Öl von Russland, und das werden sie weiter tun. Sie werden aber wahrscheinlich nicht so viel zahlen wie wir. Es ergibt doch keinen Sinn, dass wir unser Geld ausgeben, um den Ukrainern zu helfen, und zur gleichen Zeit den Russen den Krieg finanzieren. Wir müssen da aber realistisch bleiben. Nicht jeder in der EU kann über Nacht den Bezug von Gas und Öl aus Russland stoppen. Länder wie Ungarn haben objektive Gründe, wenn sie sagen, ich habe keine Küste für die Öltanker und keine Pipelines. Wir brauchen da eine Lösung, die für alle passt.

Es gab die schwierige Diskussion über schwere Waffen. Wird man der Ukraine immer mehr liefern müssen?

Was ist eine schwere Waffe?

Artillerie und Panzer zum Beispiel.

Das sind doch normale Waffen in einem Krieg. Ich weiß, dass die Position der Europäer ein wenig anspruchsvoll ist. Wir sagen, wir nehmen nicht am Krieg teil, aber wir ergreifen Partei. Wir wollen Russlands Kriegsmaschinerie schwächen. Wir wollen die Fähigkeit von Putin und seinem Regime schwächen, ein souveränes Land grundlos anzugreifen. Wir wollen der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Aber wir wollen keinen Krieg gegen Russland führen.

Sie haben ein neues strategisches Konzept für die EU erarbeitet, den „Strategischen Kompass“. Zeigt der Ukrainekrieg nicht, dass an der NATO kein Weg vorbeiführt?