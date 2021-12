Stichwahl des Präsidenten : Chiles rechter Konterrevolutionär

Aktualisiert am

An diesem Sonntag stimmen die Chilenen in einer Stichwahl darüber ab, wer der neue Präsident wird. Der eine Kandidat verspricht Wandel. Sein rechter Gegner schürt Angst vor dem Ungewissen.

José Antonio Kast spricht am 16. Dezember zu Unterstützern in Santiago de Chile Bild: AFP

„Pinochet würde mich wählen“, sagte José Antonio Kast vor einiger Zeit. Der 55 Jahre alte Anwalt und Politiker mit deutschen Wurzeln, der an diesem Sonntag mit einem Sieg in der Stichwahl Präsident von Chile werden könnte, hat recht. Natürlich würde der einstige Diktator Augusto Pinochet ihn wählen. Doch Pinochet, den Kast bis heute verehrt, lebt nicht mehr. Und in diesem Jahr haben sich die Chilenen dafür entschieden, sich endgültig von ihm zu verabschieden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Als die 2019 ausgebrochenen und von Gewalt und Gegengewalt überschatteten Sozialproteste ihren Höhepunkt erreichten, knickte die politische Elite Chiles ein und eröffnete den Chilenen die Möglichkeit, über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung abzustimmen, welche die bis heute geltende aus der Diktaturzeit ersetzen soll. Die Vorlage wurde klar angenommen. Im kommenden Jahr wird der Verfassungskonvent der Bevölkerung eine neue Verfassung zur Abstimmung vorlegen.