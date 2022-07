Am Ego gescheitert, nicht an der Herkunft

Johnsons Rücktritt : Am Ego gescheitert, nicht an der Herkunft

Sic transit gloria mundi, so vergeht der Ruhm der Welt. Das war das elegische Schlusswort Jakob Rees-Moggs zum Abgang Boris Johnsons. Der Brexit-Minister gehört zu denen, die bemängeln, Johnson sei wegen „einiger relativ unwichtiger Fehltritte“ gestürzt worden, obwohl er in allen großen Fragen die richtigen Entscheidungen getroffen habe.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Am Mittwoch war er mit Kulturministerin Nadine Dorries und anderen Kollegen unter den Getreuen zugegen, die sich an der Schwelle zur Downing Street versammelt hatten, um dem Premierminister bei seiner Rücktrittserklärung beizustehen. Aus Rees-Moggs Mund klang das Wort „mundi“ wie „mannday“, betont näselnd und englisch. Ein Fernsehjournalist bemerkte in einem anschließenden Interview mit Rees-Mogg, er habe ihn bei Johnsons Ansprache beobachtet und ihn als „ziemlich emotional“ empfunden. Er sei nie besonders emotional, entgegnete der Politiker in dem affektiert gedehnten Tonfall, der genauso zu seiner Kultivierung der Allüren eines Adeligen vor hundert Jahren gehört wie die Maske der Emotionslosigkeit.