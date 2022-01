Britische Feierkultur : Party bis zum Umfallen?

Zu den bemerkenswerteren Fa­cetten der britischen Partyaffäre gehören die Details, die bislang über die Büronacht des 16. April 2021 bekannt wurden. In jenen Stunden – pikanterweise war es der Abend vor Prinz Philips Begräbnis, also ein Staatstrauertag – feierten die Mitarbeiter aus Downing Street den Abschied des Kommunikationschefs James Slack nicht nur mit einem Glas in der Hand und ein paar Häppchen. Ein DJ soll aufgelegt haben, es wurde getanzt, und bald waren die Alkoholvorräte leer getrunken, sodass ein Mitarbeiter zum nächsten Co-op geschickt wurde.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



In diesem speziellen Fall wurde nicht einmal der Versuch unternommen, die Party nachträglich zu einem Arbeitstreffen umzubiegen, vielleicht auch weil der Premierminister nicht dabei war. Der zeigte sich vielmehr bestürzt über das Treiben in seinem Haus und entschuldigte sich bei der Queen.