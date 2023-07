Die britische Regierung muss Whatsapp-Textnachrichten des früheren Premierministers Boris Johnson und anderer Regierungsmitglieder an die unabhängige Untersuchungskommission herausgeben, die sich mit der Handhabung und den Folgen der Covid-Pandemie in Großbritannien befasst. Das hat der Londoner High Court am Donnerstag verfügt, nachdem die Regierung zuvor gegen das Verlangen auf Herausgabe der Dokumente geklagt hatte. Die Untersuchungskommission war von der Regierung vor zwei Jahren selbst berufen worden, sie wird von der pensionierten Richterin Heather Hallett geleitet und hat ein Arbeitspensum, das bis zum Jahr 2026 reichen soll. Erst vor wenigen Wochen hatte die Befragung früherer Regierungsmitlieder als Zeugen begonnen.

Die Regierung hatte sich gegen die Herausgabe des Whatsapp-Nachrichtenverkehrs mit dem Argument gewehrt, es handele sich nicht um Entscheidungen oder Aktenvermerke der Exekutive, sondern eher um eine Art schriftlicher Gespräche, bei denen das Regierungshandeln quasi erst im Entstehen begriffen gewesen sei. Solche Schriften müssten vertraulich bleiben können.

Die beiden Richter des High Court, die den Einspruch der Regierung am Donnerstag verwarfen, akzeptierten diese Argumentation dennoch teilweise. Sie ordneten an, dass die Whatsapp-Nachrichten und Tagebuch-Einträge zunächst nur von der Kommissionsvorsitzenden Hallett eingesehen werden dürften. Wenn sie befinde, dass die betreffenden Dokumente für den Gang ihrer Untersuchung wichtig seien, dann seien sie der Kommission zuzuleiten. Falls sie nach der Begutachtung jedoch feststelle, dass sie offensichtlich irrelevant seien, müssten sie in den Aktenbestand der Regierung zurückgegeben werden.

Die Regierung kündigte am Donnerstag an, sie werde auf eine Revision der Beurteilung des High Courts verzichten. Stattdessen werde sie „wohlwollend und transparent“ mit der Untersuchungskommission zusammenarbeiten. Das Urteil sei eine „vernünftige Lösung“ da es sicherstelle, dass zunächst nur die Vorsitzende der Kommission die betreffenden Dokumente einsehe. Es sei so möglich, eine Übereinkunft zu finden, „die die Privatsphäre von Individuen respektiert und sicherstellt, das vollkommen irrelevante Informationen zurückgegeben“ würden und nicht in den Aktenbestand der Kommission gelangten.