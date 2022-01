Ukraine-Krise : Johnson erwägt Verdopplung britischer Soldaten in Osteuropa

Der britische Premier hat dem Militär befohlen, sich in der kommenden Woche auf einen Einsatz in Europa vorzubereiten. Sein Angebot militärischer Unterstützung der NATO-Partner solle „dem Kreml eine deutliche Botschaft senden“.

Der britische Premierminister Boris Johnson im Gespräch mit Piloten bei einem Besuch der RAF Valley in Anglesey, Großbritannien, am 27. Januar 2022. Bild: Reuters

Nach US-Präsident Joe Biden hat auch der britische Premierminister Boris Johnson angekündigt, die Militärpräsenz der NATO in Osteuropa zu verstärken. Wie Johnson am Samstagabend mitteilte, will London der NATO anbieten, die Zahl der britischen Soldaten in der Region zu verdoppeln, um auf die zunehmende „russische Feindseligkeit“ gegenüber der Ukraine zu reagieren. Derzeit sind rund 1150 britische Soldaten in Osteuropa stationiert.

London will den Angaben zufolge neben den zusätzlichen Soldaten auch Waffen, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge nach Osteuropa verlegen. Estland soll zudem „Defensivwaffen“ erhalten.

Das Angebot, welches die britische Regierung den Militärchefs der Nato offiziell in der kommenden Woche unterbreiten will, soll „dem Kreml eine deutliche Botschaft senden“, wie Johnson ausführte. „Wir werden seine destabilisierenden Aktivitäten nicht dulden und stehen angesichts russischer Feindseligkeiten immer an der Seite unserer Nato-Verbündeten.“

Bereitschaft des Militärs

Darum habe er dem britischen Militär befohlen, sich in der kommenden Woche auf einen Einsatz in Europa vorzubereiten, „um sicherzustellen, dass wir unsere Nato-Verbündeten zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterstützen können“, fügte Johnson hinzu.

Wenn sich der russische Präsident Wladimir Putin für „Blutvergießen und Zerstörung in der Ukraine“ entscheiden sollte, wäre dies für ganz Europa „eine Tragödie“, erklärte Johnson. Die Ukraine müsse frei über ihre eigene Zukunft entscheiden können.

Fortsetzung der Telefon-Diplomatie

Johnson hatte bereits am Freitag angekündigt, in den kommenden Tagen in einem Telefonat mit Putin über den Ukraine-Konflikt zu beraten. Er will in der kommenden Woche auch in die Region reisen.

Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Den Westen treibt deshalb die Sorge um, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet.

Vor dem Hintergrund der Spannungen hatte die NATO Anfang der Woche eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in Osteuropa angekündigt. Am Freitag kündigte Biden an, weitere US-Truppen in osteuropäische Nato-Staaten zu verlegen. Frankreich plant die Entsendung mehrerer hundert Soldaten nach Rumänien als Teil eines möglichen Defensiv-Einsatzes an der NATO-Ostflanke, wie Verteidigungsministerin Florence Parly am Samstag ankündigte.