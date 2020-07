Aktualisiert am

Johnsons Corona-Management : „Wir befinden uns mitten in der Schlacht“

Zwar will der britische Premierminister eine unabhängige Untersuchung des Corona-Krisenmanagements der Regierung zulassen – doch wann und durch wen, lässt er offen. Die Kritik aus der Bevölkerung hat Johnson sich in vielen Fällen auch selbst zuzuschreiben.

Nun doch Maskenpflicht: Johnson am Montag mit Notfallmedizinern. Bild: Reuters

Seit dieser Woche herrscht kein Zweifel mehr daran, dass sich die britische Regierung einer Untersuchung ihrer Corona-Politik stellen wird. Boris Johnson nutzte zwar die „Fragen an den Premierminister“, um eine Untersuchung zum gegenwärtigen Zeitpunkt abermals abzulehnen; schließlich befinde man sich „mitten in der Schlacht“ gegen die Pandemie. Aber er fügte hinzu: „Natürlich werden wir eine unabhängige Untersuchung haben über das, was geschehen ist.“ Auch wenn noch unklar ist, wann sie beginnen und ob sie von einem Politiker oder einem Richter geleitet wird, sind nun zumindest jene befriedigt, die eine bloß interne Überprüfung befürchtet hatten.

Die „Financial Times“ erwartete am Donnerstag, dass drei Fragen im Mittelpunkt stehen werden: War die Regierung angemessen vorbereitet auf die Pandemie? Hat sie ausreichende Maßnahmen ergriffen, um genug Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen? Und: Verhängte sie den Lockdown rechtzeitig? Andere, vor allem Oppositionspolitiker, dürften auch die Lage in den Alten- und Pflegeheimen auf die Tagesordnung setzen wollen.