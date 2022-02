Telefonat mit Putin : Johnson warnt vor „tragischer Fehlkalkulation“ in der Ukraine

Der britische Premierminister warnt im Telefonat Putin vor einem Einmarsch in die Ukraine. Auch andere Amtskollegen zeigen sich besorgt – nur Olaf Scholz hält sich bislang zurück. Ein Besuch in Moskau stehe aber „in Kürze“ an.

Einen Tag nach seinem Besuch in Kiew hat der britische Premierminister Boris Johnson den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einer „tragischen Fehlkalkulation“ gewarnt, sollte er einen Einmarsch in die Ukraine planen. In einem Telefongespräch mit Putin sprach Johnson am Mittwoch laut einer Mitteilung aus der Downing Street, von der „Notwendigkeit, einen Weg zu finden, der sowohl die territoriale Integrität der Ukraine als auch ihr Recht auf Selbstverteidigung respektiert“. Aus dem Kreml hieß es nach dem Gespräch, Putin habe „den Unwillen der Nato“ zur Kenntnis genommen, „angemessen auf wohlbegründete russische Bedenken zu antworten“.

Laut der Mitteilung aus London hat Johnson „unterstrichen, dass unter der Nato-Politik der offenen Tür alle europäischen Demokratien ein Recht haben, die Nato-Mitgliedschaft anzustreben.“ Dies gelte „auch vollständig für die Ukraine“. Johnson habe bekräftigt, dass das transatlantische Bündnis eine defensive Allianz sei. Beide Gesprächspartner hätten ferner übereingestimmt, dass eine Verschärfung der Lage in niemandes Interesse liege. Johnson habe die Bedeutung von Dialog und Diplomatie hervorgehoben sowie die Notwendigkeit, die Ukraine an Gesprächen zu beteiligen. Die Mitteilung endete mit den versöhnlicheren Sätzen: „Der Premierminister und Präsident Putin begrüßten die Kommunikation zwischen dem Vereinigten Königreich und Russland über eine Reihe wichtiger Fragen, darunter der Klimawandel, die Situation in Afghanistan und der Nuklear-Deal mit Iran. Sie stimmten überein, diesen Geist des Dialogs auch auf die gegenwärtigen Spannungen zu übertragen, um eine friedliche Lösung zu finden.“

„Gegenwärtig nichts mitzuteilen“

Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach eigenen Angaben „in Kürze“ zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau reisen. „Das ist geplant und wird auch bald stattfinden“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-„heute journal“. Einen genauen Termin nannte er nicht.

Scholz wird vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu zurückhaltend zu agieren. Neben Johnson hat der französische Präsident Emmanuel Macron in den vergangenen Tagen zwei Mal mit Putin telefoniert, sowie auch der italienische Regierungschef Mario Draghi. Scholz ließ offen, wann er zuletzt mit Putin telefonierte. „Natürlich habe ich auch mit dem russischen Präsidenten gesprochen“, sagte er lediglich.

Nach den offiziellen Mitteilungen der Bundesregierung fand seit dem Amtsantritt des Kanzlers ein einziges Telefonat statt, am 21. Dezember. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, ob es darüber hinaus Gespräche gegeben habe, antwortete ein Regierungssprecher am Mittwoch: „Über die öffentlich kommunizierten Termine hinaus haben wir gegenwärtig nichts mitzuteilen.“