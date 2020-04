Boris Johnsons Vertreter : Wie viel Macht hat Dominic Raab?

Als Johnsons Kabinettsbürominister gefragt wird, ob Dominic Raab auch die Kommandogewalt über die britische Armee und die Nuklearwaffen habe, gibt er eine ausweichende Antwort. Welche Kompetenzen Raab als Stellvertreter Johnsons hat, ist unklar. Ein schlechte Voraussetzung zur Bewältigung der Corona-Krise.

Auch am Dienstag blieb Boris Johnson auf der Intensivstation des Londoner „St Thomas´ Hospitals”. Laut Regierungsangaben wird er mit Sauerstoff versorgt, ist aber an kein invasives Atemgerät angeschlossen und bei Bewusstsein. Sein Zustand sei „stabil”, hieß es. Nicht nur Königin Elisabeth II. wünschte ihrem Premierminister rasche Genesung. In allen politischen Lagern des Landes wurde öffentlich an Johnson gedacht und auch oft für ihn gebetet. Viele sprachen vom „Kampf seines Lebens”.

Bestürzt und gebannt verfolgen die Briten die dürren Bulletins über den Krankheitsverlauf des Premierministers. Wie stark das Virus die Nation und insbesondere die politische Szene im Griff hat, dokumentierte eine weitere Meldung. Auch Michael Gove, als Kabinettsbürominister einer der Stützen der Regierung, zog sich am Dienstag in die Selbstisolation zurück, nachdem ein Mitglied seiner Familie Corona-verdächtige Symptome entwickelt hatte. Gesundheitsminister Matt Hancock und einige Staatssekretäre haben die Krankheit inzwischen auskuriert, aber viele Berater und Mitarbeiter der Regierung sind ausgefallen, darunter der medizinische Chefberater Chris Whitty und Johnsons politischer Hauptberater Dominic Cummings.

„Vertreten, wo notwendig“

Mit Außenminister Dominic Raab, der zugleich den Titel „First Secretary of State” trägt, hat nun das ranghöchste Kabinettsmitglied die täglichen Geschäfte übernommen. Er solle den Premierminister „vertreten, wo notwendig”, hatte ihm Johnson kurz vor seiner Verlegung auf die Intensivstation aufgetragen. Raab führte am Dienstag zum zweiten Mal das „Covid-19-Kommittee”, eine Art tägliches Krisenkabinett. Seine Befugnisse sind nur teilweise geklärt. Als Gove von der BBC gefragt wurde, ob Raab im Kriegsfall die Befehlsgewalt über die Armee und auch die Nuklearwaffen ausübe, wich er aus: Zu Angelegenheiten der nationalen Sicherheit dürfe er nichts sagen. Ein Regierungssprecher ergänzte später, dass Raab den Nationalen Sicherheitsrat leiten würde, allerdings in nächster Zeit kein solcher Termin anstehe. Raab werde, anders als der Premierminister in normalen Zeiten, nicht an jedem Mittwoch die Königin unterrichten. Auch habe er keine Hoheit über Personalentscheidungen.

Lord O´Donnell, der bis 2011 der höchste Beamte im Königreich war, argumentierte am Dienstag, dass sich kein formaler Wechsel vollzogen habe. „Boris Johnson bleibt Premierminister, bis er zurücktritt”, sagte er. Lord Kerslake, ein Nachfolger O´ Donnels, interpretierte die Lage politisch und machte darauf aufmerksam, dass Raab auf Dauer ein Autoritätsproblem bekommen werde. Wenn Johnson sich nicht rasch erhole, werde sich „das Kabinett die Frage stellen, wer Premierminister werden soll”, sagte Kerslake. Dann müssten die Konservativen einen neuen Vorsitzenden wählen.

Raab bemühte sich, den Teamgeist des Kabinetts herauszustellen. Die Regierung werde im Kampf gegen die Pandemie weiter in die Richtung marschieren, die der Premierminister vorgegeben habe, sagte er. In der Regierung wurde darauf hingewiesen, dass viele grundsätzliche Entscheidungen schon getroffen wurden, von den drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens über den Ausbau der Krankenhausstrukturen bis hin zur massiven Ausweitung der Testkapazitäten, die Ende des Monats bei 100.000 am Tag liegen sollen. Aber weitere Entscheidungen stehen an.

Mehr als 800 Corona-Tote an einem Tag

Am kommenden Wochenende gehen die ersten drei Wochen des landesweiten „Lockdowns” zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Maßnahmen „überprüft” werden, wie Johnson angekündigt hatte. Zur Zeit wird nicht davon ausgegangen, dass die Einschränkungen gelockert werden, weil der Höhepunkt der Infektionen noch nicht erreicht scheint. Im Gegenteil: Am Dienstag wurde mit mehr als 800 Toten ein neuer Tagesrekord erreicht. Aber irgendwann in den kommenden Wochen werden die Zahlen sinken, und die kalibrierte Rückkehr zur Normalität bedarf politischen Fingerspitzengefühls. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Regierung die Schrauben vor der Lockerung noch einmal fester anzieht.

Dies hatte Gesundheitsminister Hancock in der vergangenen Woche für den Fall angedroht, dass die Disziplin der Bevölkerung nachlässt und die Ausgehbeschränkungen nicht mehr ausreichend befolgt würden. Wird eine Regierung, an deren Spitze ein Mann ohne Wählermandat steht, genügend Autorität für derart sensible Entscheidungen haben?

Im besten Fall werde Johnson in sieben bis zehn Tagen wieder einsatzfähig sein - so die Ferndiagnosen verschiedener Ärzte. Viele, die den Premierminister persönlich kennen, hoben am Dienstag Johnsons körperliche Konstitution hervor. Er sei ein „extrem widerstandsfähiger Tpy” und auch „ziemlich fit”, sagte der frühere Premierminister David Cameron, der sich gelegentlich mit Johnson auf dem Tennisplatz misst. Auch der amerikanische Präsident Donald Trump meldete sich wieder zu Wort. Johnson, ein „wirklich guter Freund”, sei „etwas ganz Besonderes: stark, entschieden, hält durch, gibt nicht auf“. Trump zeigte sich sogar tatkräftig. Noch in der Nacht schickte er Vertreter zweier Pharmaunternehmen nach London, die eine „hochentwickelte Therapie” anbieten könnten. „Wir haben jeden von Boris` Ärzten kontaktiert, und werden jetzt mal sehen, was passiert – aber sie stehen bereit.”