Johnson-Nachfolge : Die Tories – Partei der Frauen und Migranten

Als Boris Johnson im Zenit der Macht stand, warfen ihm Kritiker vor, er habe alle intellektuell unabhängigen Tories aus der Partei geekelt und umgebe sich nur noch mit uniformen Jasagern. Wer den Wettkampf um die Nachfolge des Parteichefs und Premierministers beobachtet, wird daran zweifeln. Wohl keine andere Partei, vermutlich nicht mal jenseits der britischen Grenzen, könnte eine vergleichbar heterogene Schar von Anwärtern aufbieten.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Auffällig ist zunächst die Spannweite der Positionen, die in der Konservativen Partei Platz haben. Sie reicht von Rishi Sunaks Aufruf zu haushälterischer Disziplin bis zu Liz Truss’ radikalen Steuersenkungsversprechen. Kemi Badenoch tritt leidenschaftlich gegen „woke“- Positionen an, während Penny Mordaunt als Gleichstellungsbeauftragte die Selbstidentifikation von Trans-Personen propagierte (was sie jetzt bestreitet). Zur Wahl stellten sich glühende Brexiteers wie Suella Braverman und „Remainers“ wie Tom Tugendhat. All das heißt nicht, dass der Wahlkampf die Bürger inhaltlich fesseln würde; tatsächlich gleicht er bisher eher einer persönlichen Schlammschlacht. Aber dass sich die Partei zu einer trüben Gefolgschaft entwickelt hätte, einem Hort des Populismus gar, lässt sich auch nicht behaupten.