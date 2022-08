Aussage über Macron : Truss offenbart mangelnde Urteilsfähigkeit

Im Wahlkampf ist alles erlaubt? Liz Truss am Donnerstag in Norwich Bild: Reuters

Liz Truss möchte britische Premierministerin werden. Liz Truss ist aber auch, daran muss man gerade jetzt erinnern, Außenministerin. Nun müssen Außenminister nicht durch und durch seriöse Politiker sein. Das weiß man in London spätestens seit der Amtszeit Boris Johnsons im Foreign Office.

Aber selbst Johnson hätte die Frage, ob der französische Staatspräsident Macron Freund oder Feind sei, wohl kaum so dümmlich beantwortet wie seine mutmaßliche Nachfolgerin im höchsten Regierungsamt.

Bei Unterhauswahlen wählen alle

Truss’ Entgleisung zeigt, in welch verquerer Welt sich die Parteibasis der Konservativen verbarrikadiert hat. Sonst hätten die Mitglieder der Kandidatin nicht so eifrig applaudiert, wie sie das in Norwich taten. Viele werden sagen, dass Dinge, die im Eifer des Wahlkampfgefechts gesagt werden, nachher schnell vergessen sind. Das Problem ist nur, dass die Frau, die ihr mangelndes Urteilsvermögen so eindrucksvoll vorgeführt hat, vermutlich für mindestens die beiden kommenden Jahre den wichtigen NATO-Partner Großbritannien regieren wird.

Nicht nur in Paris wird man sich fragen, ob das gut gehen kann. Wenn die Zeiten nicht so schwer wären, könnte man sagen, Londons Partner sollten in Ruhe auf einen Premierminister Keir Starmer warten. Bei Unterhauswahlen gehen zum Glück nicht nur wild gewordene Konservative zu den Urnen.