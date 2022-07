Johnson-Nachfolge : Sunak macht einen U-Turn

Rishi Sunak und Liz Truss am Dienstag in London Bild: AP

Auf seiner Aufholjagd um die Gunst der Konservativen Partei ist der frühere britische Schatzkanzler Rishi Sunak auf den Kurs seiner Rivalin Liz Truss eingeschwenkt und hat nun ebenfalls Steuererleichterungen versprochen. Seine Ankündigung, die Mehrwertsteuer auf den Energiekonsum vorübergehend zu senken und die Bürger so mit etwa fünf Milliarden Euro zu entlasten, wurde weithin als „Taktikwechsel“ und „U-Turn“ wahrgenommen. Obwohl Sunak die meisten Stimmen in der Tory-Fraktion bekommen hatte, liegt er laut Umfragen unter den Mitgliedern deutlich hinter der Außenministerin. In der kommenden Woche erhalten die mehr als 160.000 Mitglieder die Wahlzettel, und Parteistrategen glauben, dass die meisten von ihnen schon sehr bald ihr Kreuz setzen werden. Bis zum Ende des parteiinternen Wahlkampfs, der am 5. September mit der Verkündung des Siegers zu Ende geht, sind zahlreiche öffentliche Veranstaltungen mit den Kandidaten geplant sowie weitere Fernsehauftritte.

Am Montagabend musste die Dramaturgie des Kandidatenrennens ein weiteres Mal angepasst werden, nachdem eine Moderatorin des Senders TalkTV live in Ohnmacht gefallen und das Fernsehduell abgebrochen worden war. Der Journalistin geht es mittlerweile wieder gut. Erst unlängst hatte der Sender Sky News ein angekündigtes Fernsehduell aus dem Programm genommen, weil Truss und Sunak kurzfristig abgesagt hatten. Aber auch mit den beiden Ausfällen hatten die Briten schon dreimal Gelegenheit, Truss und Sunak live zu beobachten, wie sie auf Fragen reagieren. Das nächste Aufeinandertreffen ist für kommende Woche angesetzt.