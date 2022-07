Johnson-Nachfolge : Sechs Kandidaten erreichen nächste Runde

Boris Johnson am 13. Juli vor seinem Noch-Amtssitz in der Downing Street. Bild: AP

Nach der ersten Runde zur Wahl des neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei sind nur noch sechs Kandidaten im Rennen. Ausgeschieden sind Schatzkanzler Nadhim Zahawi und der frühere Außenminister Jeremy Hunt, die beide nicht die erforderlichen 30 Stimmen erreichen konnten. Die meisten Tory-Abgeordneten – 88 – stimmten für den früheren Schatzkanzler Rishi Sunak.

Mit 67 Stimmen bleib ihm die Staatssekretärin aus dem Handelsministerium, Penny Mordaunt, auf den Fersen. Außenministerin Liz Truss erhielt 50 Stimmen und die Staatssekretärin im „Levelling-up“-Ministerium, Kemi Badenoch, 40. Schlusslichter waren der Abgeordnete Tom Tugendhat (37 Stimmen) und Generalstaatsanwältin Suella Braverman (32 Stimmen).

Schon an diesem Donnerstag will die Fraktion das Feld weiter ausdünnen. Wegen der schwer absehbaren Neuorientierung erfolgloser Unterstützer lassen sich die weiteren Chancen der meisten Kandidaten schlecht berechnen. In einer neuen Umfrage an der Parteibasis liegt Penny Mordaunt vorne, vor Kemi Badenoch. Sollte eine der beiden nach den folgenden Wahlgängen unter die letzten zwei Kandidaten kommen, die während der Sommerpause den Mitgliedern zur Wahl vorgelegt werden, dürften sie sich Chancen ausrechnen.

Johnson war in der vergangenen Woche unter massivem Druck aus seiner Fraktion und dem Kabinett vom Amt des Parteichefs zurückgetreten. Der Premier hatte zuvor mit einem Skandal nach dem anderen zu kämpfen. Bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers will er aber noch im Amt bleiben.