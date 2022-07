Aktualisiert am

Sunak und Truss ziehen in Stichwahl ein

Nachfolge von Boris Johnson : Sunak und Truss ziehen in Stichwahl ein

Das Ergebnis der Stichwahl soll am 5. September verkündet werden. Dann zieht entweder Rishi Sunak oder Elizabeth Truss in die Downing Street ein und übernimmt die Regierungsgeschäfte von Boris Johnson. Der verabschiedet sich vom Parlament mit den Worten: „Hasta la vista, Baby!“

Mit dem Ausscheiden Penny Mordaunts im fünften Wahlgang gehen der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak und die amtierende Außenministerin Liz Truss in die Urwahl an der Parteibasis. Sunak verließ die Vorwahlen in der Fraktion mit 137 Stimmen, vor Truss mit 113 Stimmen. Für Mordaunt, Staatssekretärin im Handelsministerium, sprachen sich 105 Abgeordnete aus.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Die beiden Sieger erwartet nun ein Wahlkampf vor Parteimitgliedern, der mit der Verkündung des Siegers am 5. September beendet sein soll. In Umfragen an der Basis liegt Truss vorne.

Sunak hatte vor der Wahl eine verbindliche Frist für das Erreichen vollständiger Energie-Unabhängigkeit in Aussicht gestellt. Er werde dafür sorgen, dass Großbritannien bis zum Jahr 2045 seinen Energiebedarf selber erwirtschaften könne, versprach er. Truss hatte sich am Mittwoch in einem Zeitungsartikel als „einzige Person“ bezeichnet, „die einen Wandel im Einklang mit den wahren Tory-Prinzipien liefern kann“. Die Nation stehe vor den „größten wirtschaftlichen Veränderungen seit 30 Jahren“.

Mordaunt war von ihren Unterstützern vor der Wahl als „die Kandidatin, die Labour am meisten fürchtet“, bezeichnet worden. Sie hatten hervorgehoben, dass Mordaunt als einzige der drei verbliebenen Anwärter nicht in Johnsons Kabinett (sondern nur als Staatssekretärin) gedient habe. Die Wahl liege zwischen „demselben Alten oder einem neuen Start für die Konservative Partei“, hieß es.

„Mission weitgehend erfüllt“

Das Kandidatenrennen war auch Thema der „Fragen an den Premierminister“ im Unterhaus, die Boris Johnson am Mittwoch zum letzten Mal beantwortete – nicht „vermutlich“, sondern „sicherlich“, wie er unter dem Lachen der Abgeordneten sagte.

Labour-Chef Keir Starmer wünschte ihm und seiner Familie „das Beste für die Zukunft“, um im Anschluss genüsslich die Nachfolge-Anwärter zu zitieren, die sich von Johnson abgesetzt und einen „frischen Start“ versprochen hatten. „Welche Botschaft sendet es aus, wenn die Premierministerkandidaten nichts Anständiges über ihn, ihre Kontrahenten oder seine Bilanz sagen können?“, fragte Starmer.

Mehr zum Thema 1/

Johnson reagierte selbstbewusst und kämpferisch, als sei er im Wahlkampfmodus. Er bezeichnete seine „Mission als weitgehend erfüllt“ und verabschiedete sich mit den Worten „Hasta la vista, Baby!“. Seine Fraktion, die Johnson erst unlängst in den Rücktritt getrieben hatte, verabschiedete ihn mit stehenden Ovationen.