Nachfolge von Boris Johnson : Ein Booster für Liz Truss

Liz Truss am Montag in Exeter Bild: Reuters

Das Kandidatenrennen um die Nachfolge Boris Johnsons an der Spitze der Tories hat weiter an Fahrt zugelegt, seitdem die Wahlzettel auf dem Postweg zu den Mitgliedern der Konservativen Partei sind. Die bei den Mitgliedern beliebte Zeitung „The Daily Telegraph“ rief am Dienstag dazu auf, Außenministerin Liz Truss zu wählen. Auch Penny Mordaunt, die bei den Vorwahlen in der Fraktion als Letzte ausgeschieden war, sprach sich für Truss aus. Truss’ Rivale, der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak, konnte sich immerhin an einer Umfrage aufrichten. Der zufolge liegt er in der Gunst der Parteimitglieder, die bis Anfang September ihre Wahlzettel zurückschicken sollen, nur fünf Prozentpunkte hinter Truss. Zuletzt war von einem Abstand von mehr als 20 Prozentpunkten berichtet worden.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Mordaunt, Staatssekretärin im Handelsministerium, hatte sich nach ihrem Ausscheiden Zeit gelassen mit einer Wahlempfehlung. Am Dienstag veröffentlichte sie einen Artikel in der „Times“, in dem sie Truss zusprach, „die Stimmung des Landes zu verstehen“. Truss und Sunak haben schon mehrere Fernsehdebatten und öffentliche Auftritte bestritten. Mordaunt erklärte Truss zur „Kandidatin der Hoffnung“ und schrieb: „Nachdem ich beide Kandidaten im späten Stadium dieses Wettkampfs gesehen habe, bin ich zu der Meinung gelangt, dass einer den Antrieb, die Wahlkampffähigkeit und die kühne Vision für die Wirtschaft hat, die unser Land braucht – und diese Person ist Liz Truss.“ Truss bedankte sich bei Mordaunt, indem sie sie als „große Patriotin“ bezeichnete, die sie ihre Freundin nennen dürfe. In der Frühphase des Wahlkampfs hatte das Mordaunt-Lager die Außenministerin beschuldigt, mit schmutzigen Tricks zu arbeiten, um die Rivalin auszustechen. Vor Mordaunt hatten sich auch der in der Partei beliebte Verteidigungsminister Ben Wallace und Schatzkanzler Nadhim Zahawi für Truss ausgesprochen.